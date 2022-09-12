مستشار اشتية يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن التقاعد القسري للموظفين بالضفة وغزة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامتحدث عبد الإله الأتيرة، مستشار رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الاثنين، حول قرار التقاعد القسري للموظفين العموميين.وقال الأتيرة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "التقاعد القسري للموظفين سيُصدر قانونًا"، مضيفًا أن هناك دراسة حتى اللحظة في هذا الجانب ولم يتم الانتهاء منه.وأوضح أن القانون حتى الآن لم يصدر، وتوجد لجان تقوم بدراسة عدة قضايا ومن ثم يتم إقرار القانون، متابعًا: "موعد صدوره كقانون ليس بالمدى البعيد ولا القريب ولكن فور الانتهاء من دراسته ستكون الأمور واضحة".وكانت وزارة المالية قد صرحت بأن فاتورة رواتب الموظفين البالغ عددهم 133 ألفًا في الأراضي الفلسطينية، ولتخفيض الفاتورة يجب تطبيق قرار فرض التقاعد القسري.وصرح وزير المالية شكري بشارة، أنه سيتم خفض فاتورة الرواتب من خلال تطبيق سياسية التقاعد الإجباري لكل موظف ليس له عمل أو ليس على رأس عمله سواء كان بالضفة أو قطاع غزة.