شؤون فلسطينية

المجلس التنفيذي لرام الله والبيرة يعقد اجتماعه في عين الزرقاء المستهدفة من الاحتلال

المجلس التنفيذي لرام الله والبيرة يعقد اجتماعه في عين الزرقاء المستهدفة من الاحتلال
منطقة عين الزرقا
رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس التنفيذي لمحافظة رام الله والبيرة اجتماعه، اليوم الاثنين، في منطقة عين الزرقاء غرب رام الله، والمستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وناقش المجلس عددا من القضايا وعلى رأسها بعض حالات العنف في المدارس، وتكثيف جولات الرقابة على المقاصف المدرسية، والتحضيرات لموسم قطف الزيتون ومساندة الفلاحين في المناطق المستهدفة من الاحتلال في جني ثمارهم.

وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام إن "هذا الاجتماع في عين الزرقاء جاء ترجمة لقرار انتقال اجتماع المجلس التنفيذي الى المناطق المستهدفة من الاحتلال ومستوطنيه، للوقوف على احتياجات هذه المناطق ومساندتها من كافة المديريات وجهات الاختصاص في المحافظة".

وأكدت غنام أن التعاون بين كافة المؤسسات يخلق نتائج ايجابية، مشيرة الى أهمية بذل كافة الجهود لتعزيز الايجابيات وتذليل كافة العقبات.

وحيت الأسرى وعلى رأسهم الاسير المريض ناصر أبو حميد، معتبرة أن حماية الأراضي من مخططات الاحتلال والمستوطنين مسؤولية جماعية وتأكيد على الثبات بالأرض والتمسك بالحقوق، لافتة الى أن مساندة الفلاحين مسؤولية وطنية.

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفية لمى غوشة حتى الأحد المقبل

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفية لمى غوشة حتى الأحد المقبل

فيديو: &#34;بدي أولادي&#34;.. الصحفية المعتقلة لمى غوشة تطالب برؤية أبنائها من داخل المحكمة الإسرائيلية

فيديو: "بدي أولادي".. الصحفية المعتقلة لمى غوشة تطالب برؤية أبنائها من داخل المحكمة الإسرائيلية

&#34;معروف&#34; يُصحّح تفاصيل بعض تعديلات قانون الأحوال الشخصية المنظور أمام التشريعي في غزة

"معروف" يُصحّح تفاصيل بعض تعديلات قانون الأحوال الشخصية المنظور أمام التشريعي في غزة

&#34;قيد النقاش&#34;.. التشريعي بغزة يتحدث بشأن الجدل حول زواج الرجل بزوجة ثانية

"قيد النقاش".. التشريعي بغزة يتحدث بشأن الجدل حول زواج الرجل بزوجة ثانية

(فدا) يجدد الدعوة للتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسير المريض أبو حميد

(فدا) يجدد الدعوة للتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسير المريض أبو حميد

وفد من &#34;الداخلية&#34; برئاسة وكيل الوزارة يوسف حرب يصل قطاع غزة

وفد من "الداخلية" برئاسة وكيل الوزارة يوسف حرب يصل قطاع غزة

بعد تأخره لعدة أيام.. &#34;الزراعة&#34; توضح الموعد الجديد لموسم قطف الزيتون

بعد تأخره لعدة أيام.. "الزراعة" توضح الموعد الجديد لموسم قطف الزيتون

طلب جديد لتقديم موعد الجلسة الخاصّة بالنظر لطلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

طلب جديد لتقديم موعد الجلسة الخاصّة بالنظر لطلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو: &#34;بدي أولادي&#34;.. الصحفية المعتقلة لمى غوشة تطالب برؤية أبنائها من داخل المحكمة الإسرائيلية

فيديو: "بدي أولادي".. الصحفية المعتقلة لمى غوشة تطالب برؤية أبنائها من داخل المحكمة الإسرائيلية

(فدا) يجدد الدعوة للتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسير المريض أبو حميد

(فدا) يجدد الدعوة للتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسير المريض أبو حميد

غزة: &#34;صندوق الشباب&#34; يعلن موعد القرعة العلنية للقرض الحسن للزواج

غزة: "صندوق الشباب" يعلن موعد القرعة العلنية للقرض الحسن للزواج

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

الشرطة: إصابة طالب بحادثة إطلاق نار اتجاه مدرسة شرقي الخليل

الشرطة: إصابة طالب بحادثة إطلاق نار اتجاه مدرسة شرقي الخليل

&#34;سلطة النقد&#34; تحصل على جائزة دولية عن أفضل مبادرات لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب

"سلطة النقد" تحصل على جائزة دولية عن أفضل مبادرات لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب

&#34;الخارجية&#34;: إنهاء التصعيد يتم عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع

"الخارجية": إنهاء التصعيد يتم عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع

طالت 23 مواطنًا.. الاحتلال يشُنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

طالت 23 مواطنًا.. الاحتلال يشُنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

منوعات

هل تسبب هاني شاكر بحرمان كاظم الساهر من الغناء بمصر لمدة 12 عام؟

هل تسبب هاني شاكر بحرمان كاظم الساهر من الغناء بمصر لمدة 12 عام؟

شاهد: ندى الكامل تهاجم داعية إسلامي &#34;مالكش حق تبص على جسمي&#34;

شاهد: ندى الكامل تهاجم داعية إسلامي "مالكش حق تبص على جسمي"

شاهد: راقصة مشهورة تعلن اعتزالها بشكل نهائي.. هل تابت؟

شاهد: راقصة مشهورة تعلن اعتزالها بشكل نهائي.. هل تابت؟

شاهد: والدة دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لزوج ابنتها عن &#34;الإنتقام&#34;

شاهد: والدة دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لزوج ابنتها عن "الإنتقام"

شاهد: عمر كمال يعلن عن فسخ خطوبته ويرفض الكشف عن هويتها لهذا السبب

شاهد: عمر كمال يعلن عن فسخ خطوبته ويرفض الكشف عن هويتها لهذا السبب

آيتن عامر تحدث ضجة حول عودتها لطليقها

آيتن عامر تحدث ضجة حول عودتها لطليقها

شاهد: دينا الشربيني تعيد متابعة عمرو دياب.. ما حقيقة عودتهم لبعض؟

شاهد: دينا الشربيني تعيد متابعة عمرو دياب.. ما حقيقة عودتهم لبعض؟

شاهد: إعلامية مصرية تشن هجوم لاذع بسبب صورة ميرفت أمين

شاهد: إعلامية مصرية تشن هجوم لاذع بسبب صورة ميرفت أمين

لهذا السبب المؤسف.. لطفي لبيب يعتزل المسرح بشكل كامل

لهذا السبب المؤسف.. لطفي لبيب يعتزل المسرح بشكل كامل

شاهد: محمد رمضان يسخر من موت الملكة إليزابيث بطريقة مثيرة

شاهد: محمد رمضان يسخر من موت الملكة إليزابيث بطريقة مثيرة

عربي

أمير قطر وعقيلة صالح يبحثان تطوّرات الأوضاع في ليبيا

أمير قطر وعقيلة صالح يبحثان تطوّرات الأوضاع في ليبيا

بو صعب: لم يطلب أحد منا التنازل عن أي نقطة برية بالمفاوضات مع إسرائيل

بو صعب: لم يطلب أحد منا التنازل عن أي نقطة برية بالمفاوضات مع إسرائيل

السودان: ترحيب دولي على مقترح الدستور الانتقالي

السودان: ترحيب دولي على مقترح الدستور الانتقالي

الحلبوسي وبارزاني يؤكدان أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق

الحلبوسي وبارزاني يؤكدان أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق