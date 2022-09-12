المجلس التنفيذي لرام الله والبيرة يعقد اجتماعه في عين الزرقاء المستهدفة من الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنعقد المجلس التنفيذي لمحافظة رام الله والبيرة اجتماعه، اليوم الاثنين، في منطقة عين الزرقاء غرب رام الله، والمستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وناقش المجلس عددا من القضايا وعلى رأسها بعض حالات العنف في المدارس، وتكثيف جولات الرقابة على المقاصف المدرسية، والتحضيرات لموسم قطف الزيتون ومساندة الفلاحين في المناطق المستهدفة من الاحتلال في جني ثمارهم.وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام إن "هذا الاجتماع في عين الزرقاء جاء ترجمة لقرار انتقال اجتماع المجلس التنفيذي الى المناطق المستهدفة من الاحتلال ومستوطنيه، للوقوف على احتياجات هذه المناطق ومساندتها من كافة المديريات وجهات الاختصاص في المحافظة".وأكدت غنام أن التعاون بين كافة المؤسسات يخلق نتائج ايجابية، مشيرة الى أهمية بذل كافة الجهود لتعزيز الايجابيات وتذليل كافة العقبات.وحيت الأسرى وعلى رأسهم الاسير المريض ناصر أبو حميد، معتبرة أن حماية الأراضي من مخططات الاحتلال والمستوطنين مسؤولية جماعية وتأكيد على الثبات بالأرض والتمسك بالحقوق، لافتة الى أن مساندة الفلاحين مسؤولية وطنية.