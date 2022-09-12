محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفية لمى غوشة حتى الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير إن محكمة الاحتلال بالقدس مددت اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة للمرة الخامسة منذ اعتقالها، مبيناً أنه ستعقد لها جلسة جديدة يوم الأحد القادم.ونقل نادي الأسير عن لمى خلال إحضارها للمحكمة اليوم وخروجها وهي مقيدة، أنها محتجزة في ظروف قاسية في عزل سجن "هشارون" مع السّجناء المدنيين، وطالبت بالرجوع لأولادها.يذكر أنّ لمى اُعتقلت من منزل عائلتها في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد مصادرة جهازها الحاسوب، وهاتفها، وجرى تمديد اعتقالها أربع مرات، علمًاً أنها متزوجة وهي أم لطفلين، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت.يشار إلى أنّ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال 17 صحفيًا من بينهم ثلاث صحفيات وهن: بشرى الطويل، وطالبة الإعلام دينا جرادات، ولمى غوشة.