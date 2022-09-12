فيديو: "بدي أولادي".. الصحفية المعتقلة لمى غوشة تطالب برؤية أبنائها من داخل المحكمة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو للصحفية المعتقلة لدى قوات الاحتلال، لمى غوشة، أثناء تواجدها في المحكمة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، وهي تطالب برؤوية أطفالها وتنادي "بدي أولادي".وقد مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الصحفية غوشة، للمرة الرابعة على التوالي حتى يوم الأحد المقبل.ويشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة المُعتقلة غوشة، في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، يوم الأحد، واعتقلتها، بعد الاستيلاء على هاتفها وجهاز الحاسوب الخاص بها.ويُذكر أن الصحفية متزوجة وهي أم لطفلين، وطالبة في جامعة بيرزيت للدراسات العليا، وتعمل غوشة مع عدة وسائل إعلامية فلسطينية محلية.