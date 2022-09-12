"معروف" يُصحّح تفاصيل بعض تعديلات قانون الأحوال الشخصية المنظور أمام التشريعي في غزة

رام الله - دنيا الوطنأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، اليوم الإثنين، بعض التداولات الخاطئة لبعض تفاصيل تعديلات قانون الاحوال الشخصية المنزور حاليًا أمام التشريعي.وقال معروف خلال تصريح له، عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، إن "الخطأ المتداول الأول: ضرورة إبلاغ وأخذ إذن الزوجة الاولى لمن يعتزم الزواج بامرأة ثانية".وتابع: "الصواب، إبلاغ الزوجة هو خيار للمحكمة وليس وجوبيًا، مع ضرورة تأكد القاضي على قدرة الزوج على الانفاق وتوفير كل الحقوق وإعلام الثانية بأن زوجها سبق له الزواج.وأكمل: "الخطأ المتداول الثاني: يجب تجديد عقد الزواج كل 3 شهور".وزاد : "الصواب، وجوب توثيق عقد الزواج خلال 3 أشهر من تاريخ العقد، ويعاقب كل من لا يوثق هذا العقد".