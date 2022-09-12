"قيد النقاش".. التشريعي بغزة يتحدث بشأن الجدل حول زواج الرجل بزوجة ثانية

وشدد على أن القاضي يملك الحق في منع إتمام عقد الزواج في حال وجد أن الزوج غير قادر على تحمل التكاليف والنفقات على كلا الزوجتين.





وبيّن أنه وعند عقد الزواج الأول إن وجد بند في الشروط الاختيارية من أي من الزوجين يمنع الطرف الآخر من الزواج بثانية، فإنه في هذه الحالة لا يوجد قانون يسمح للزوج بالزواج بأخرى، ولا يمكن للمحكمة أن تلغي هذا الشرط من العقد.



واختتم: حتى الآن كل هذه القرارات تحت قيد النقاش وجاءت بناء على مطالب مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية، حيث سيتم إقرارها وفق النظرة العامة للشارع ومدى قبولها لدى المجتمع.



خاص دنيا الوطن- سندس الخطيبأكد مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس التشريعي، بغزة، أمجد الأغا، اليوم الإثنين، على أن "التشريعي" يدرس إصدار قرار بأمر يمنح الزوجة الحق بالمعرفة المسبقة بنية زوجها الزواج من أخرى.وقال الأغا في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "القرار جاء للحد من من مسألة الانحلال في العلاقات الزوجية ووقف الزواج اذا كان نوع من التسرع والحد من الإشكاليات المترتبة على ذلك".وأضاف: أنه من حق القاضي التحقق من قدرة الزوج على الزواج بالثانية.