شؤون فلسطينية

(فدا) يجدد الدعوة للتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسير المريض أبو حميد

(فدا) يجدد الدعوة للتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسير المريض أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
دعا المستشار رائف دياب عضو المكتب السياسي للاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا)، مسؤول الحزب في قطاع غزة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني المريض ناصر أبو حميد والذى يعانى من
تفشى السرطان في جميع انحاء جسده ، جراء الإهمال الطبي المتعمد و الذى أودى بحياة العديد من الأسرى المرضى.

وحذر عضو المكتب السياسي لـ (فدا) من خطورة عيادة الرملة التابعة لمًا يسمى مصلحة السجون الإسرائيلية على حياة الأسرى المرضى و التي تعتبر محطة أخرى للتعذيب والموت.

وأكد المستشار دياب على مسؤولية المجتمع الدولي و خاصة المنظمات الحقوقية الدولية في إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة باحترام الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة قيادات و كوادر الحزب في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة.

من جهة أخرى حمل مسؤول الحزب بالقطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد و باقي الأسرى المرضي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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