وفد من "الداخلية" برئاسة وكيل الوزارة يوسف حرب يصل قطاع غزة



وقال حرب في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": إن "الوفد سيلتقي مع وكيل وزارة النقل والمواصلات في غزة لترتيب موضوع جواز السفر البيومتري مع الجهات المسؤولة والمعنية في القطاع".



وأضاف: "تأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون مع القطاع وحتى يستفيد المواطن، من هذه المنظومة الجديدة التي تعتبر منظومة ذهبية ستكون مريحة خلال استخدامها عبر المطارات والمحطات والمعابر المحلية والدولية".



وأوضح حرب أن الوفد يضم كلاً من: مدير عام الجوازات في وزارة النقل محمود قنداح، مدير عام الأحوال الشخصية أحمد جَبِنْ، ومدير عام الحاسوب أحمد الجعبري.



وتسلّم الرئيس محمود عباس، في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني "البيومتري".



وقال الرئيس: هذه بشرى سارة للمواطن الفلسطيني، ومفخرة لنا جميعا بأن يكون جواز السفر الفلسطيني الجديد يعمل وفق اعلى المواصفات الدولية المعتمدة من أرقى دول العالم.



في السياق، قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، إنه سيتم استبدال الجوازات بشكل تدريجي، تبدأ بالمنتهية صلاحيتها زمانياً، ويتم تقديم الطلبات في المحافظات، ويصدر الجواز بشكل مركزي من وزارة الداخلية.

أكد وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، وصوله والوفد المرافق له إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، للمرة الأولى من نوعها، منذ سنوات.