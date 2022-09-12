بعد تأخره لعدة أيام.. "الزراعة" توضح الموعد الجديد لموسم قطف الزيتون





وقال عبيد في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "موعد قطف الزيتون سيكون متأخراً عن المواسم السابقة من سبعة لثمانية أيام.





وأضاف: أن ما قام به الاحتلال من الاعتداء على الأراضي الزراعية وكذلك ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر آب/ أغسطس، أدى إلى تأخر نضوج ثمار الزيتون.



أشار عبيد إلى أن مؤشرات انتاج الزيتون تبشر خيراً حيث أن انتاجية هذا الموسم أكثر غزارة عن الأعوام السابقة.



ودعا مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، المزراعين للعمل على تأخير موعد قطف الزيتون، للثلث الثاني من شهر أكتوبر/تشرين أول، حتى يحافظوا على كمية أفضل من الزيت وجودة أعلى.



خاص دنيا الوطن- سندس الخطيبأكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، بالضفة، رامز عبيد،أن الوزارة وبناءً على معطيات فنية يتم دراستها من قبل خبراء وفنيين تحدد الوقت والزمن المناسبين لقطف ثمار الزيتون وللحصول على أفضل كمية من زيت الزيتون وأفضل جودة.