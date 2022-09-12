شؤون فلسطينية

بعد تأخره لعدة أيام.. "الزراعة" توضح الموعد الجديد لموسم قطف الزيتون

بعد تأخره لعدة أيام.. "الزراعة" توضح الموعد الجديد لموسم قطف الزيتون
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- سندس الخطيب
أكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، بالضفة، رامز عبيد،أن الوزارة وبناءً على معطيات فنية يتم دراستها من قبل خبراء وفنيين تحدد الوقت والزمن المناسبين لقطف ثمار الزيتون وللحصول على أفضل كمية من زيت الزيتون وأفضل جودة.

وقال عبيد في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "موعد قطف الزيتون سيكون متأخراً عن المواسم السابقة من سبعة لثمانية أيام.

وأضاف: أن ما قام به الاحتلال من الاعتداء على الأراضي الزراعية وكذلك ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر آب/ أغسطس، أدى إلى تأخر نضوج ثمار الزيتون.  

أشار عبيد إلى أن مؤشرات انتاج الزيتون تبشر خيراً حيث أن انتاجية هذا الموسم أكثر غزارة عن الأعوام السابقة.
 
 ودعا مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، المزراعين للعمل على تأخير موعد قطف الزيتون، للثلث الثاني من شهر أكتوبر/تشرين أول، حتى يحافظوا على كمية أفضل من الزيت وجودة أعلى.

أخبار ذات صلة

(فدا) يجدد الدعوة للتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسير المريض أبو حميد

(فدا) يجدد الدعوة للتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسير المريض أبو حميد

وفد من &#34;الداخلية&#34; برئاسة وكيل الوزارة يوسف حرب يصل قطاع غزة

وفد من "الداخلية" برئاسة وكيل الوزارة يوسف حرب يصل قطاع غزة

طلب جديد لتقديم موعد الجلسة الخاصّة بالنظر لطلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

طلب جديد لتقديم موعد الجلسة الخاصّة بالنظر لطلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

غزة: &#34;صندوق الشباب&#34; يعلن موعد القرعة العلنية للقرض الحسن للزواج

غزة: "صندوق الشباب" يعلن موعد القرعة العلنية للقرض الحسن للزواج

اشتية: التصعيد وصفة لانفجار كبير وإسرائيل تريد تدمير السلطة

اشتية: التصعيد وصفة لانفجار كبير وإسرائيل تريد تدمير السلطة

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

بكر يوضح لـ &#34;دنيا الوطن&#34; أضرار قرار منع تصدير الأسماك للضفة الغربية

بكر يوضح لـ "دنيا الوطن" أضرار قرار منع تصدير الأسماك للضفة الغربية

الشرطة: إصابة طالب بحادثة إطلاق نار اتجاه مدرسة شرقي الخليل

الشرطة: إصابة طالب بحادثة إطلاق نار اتجاه مدرسة شرقي الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) يجدد الدعوة للتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسير المريض أبو حميد

(فدا) يجدد الدعوة للتدخل الدولي العاجل لإطلاق سراح الأسير المريض أبو حميد

&#34;سلطة النقد&#34; تحصل على جائزة دولية عن أفضل مبادرات لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب

"سلطة النقد" تحصل على جائزة دولية عن أفضل مبادرات لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب

&#34;الخارجية&#34;: إنهاء التصعيد يتم عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع

"الخارجية": إنهاء التصعيد يتم عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع

طالت 23 مواطنًا.. الاحتلال يشُنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

طالت 23 مواطنًا.. الاحتلال يشُنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

ضرورة إبلاغ الزوجة بالزواج بأخرى والحضانة (13 عاماً).. مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية بغزة

ضرورة إبلاغ الزوجة بالزواج بأخرى والحضانة (13 عاماً).. مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية بغزة

&#34;المرور&#34;: خمس إصابات في 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة

"المرور": خمس إصابات في 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة

&#34;منظمات الهيكل&#34; تطالب السماح لها &#34;النفخ بالبوق&#34; في الأقصى خلال الأعياد اليهودية

"منظمات الهيكل" تطالب السماح لها "النفخ بالبوق" في الأقصى خلال الأعياد اليهودية

إتمام عملية توظيف أكثر من 3000 مستفيد ضمن مشروع &#34;المال مقابل العمل&#34; بالضفة

إتمام عملية توظيف أكثر من 3000 مستفيد ضمن مشروع "المال مقابل العمل" بالضفة

منوعات

هل تسبب هاني شاكر بحرمان كاظم الساهر من الغناء بمصر لمدة 12 عام؟

هل تسبب هاني شاكر بحرمان كاظم الساهر من الغناء بمصر لمدة 12 عام؟

شاهد: ندى الكامل تهاجم داعية إسلامي &#34;مالكش حق تبص على جسمي&#34;

شاهد: ندى الكامل تهاجم داعية إسلامي "مالكش حق تبص على جسمي"

شاهد: راقصة مشهورة تعلن اعتزالها بشكل نهائي.. هل تابت؟

شاهد: راقصة مشهورة تعلن اعتزالها بشكل نهائي.. هل تابت؟

شاهد: والدة دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لزوج ابنتها عن &#34;الإنتقام&#34;

شاهد: والدة دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لزوج ابنتها عن "الإنتقام"

شاهد: عمر كمال يعلن عن فسخ خطوبته ويرفض الكشف عن هويتها لهذا السبب

شاهد: عمر كمال يعلن عن فسخ خطوبته ويرفض الكشف عن هويتها لهذا السبب

آيتن عامر تحدث ضجة حول عودتها لطليقها

آيتن عامر تحدث ضجة حول عودتها لطليقها

شاهد: دينا الشربيني تعيد متابعة عمرو دياب.. ما حقيقة عودتهم لبعض؟

شاهد: دينا الشربيني تعيد متابعة عمرو دياب.. ما حقيقة عودتهم لبعض؟

شاهد: إعلامية مصرية تشن هجوم لاذع بسبب صورة ميرفت أمين

شاهد: إعلامية مصرية تشن هجوم لاذع بسبب صورة ميرفت أمين

لهذا السبب المؤسف.. لطفي لبيب يعتزل المسرح بشكل كامل

لهذا السبب المؤسف.. لطفي لبيب يعتزل المسرح بشكل كامل

شاهد: محمد رمضان يسخر من موت الملكة إليزابيث بطريقة مثيرة

شاهد: محمد رمضان يسخر من موت الملكة إليزابيث بطريقة مثيرة

عربي

أمير قطر وعقيلة صالح يبحثان تطوّرات الأوضاع في ليبيا

أمير قطر وعقيلة صالح يبحثان تطوّرات الأوضاع في ليبيا

بو صعب: لم يطلب أحد منا التنازل عن أي نقطة برية بالمفاوضات مع إسرائيل

بو صعب: لم يطلب أحد منا التنازل عن أي نقطة برية بالمفاوضات مع إسرائيل

السودان: ترحيب دولي على مقترح الدستور الانتقالي

السودان: ترحيب دولي على مقترح الدستور الانتقالي

الحلبوسي وبارزاني يؤكدان أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق

الحلبوسي وبارزاني يؤكدان أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق