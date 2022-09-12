دولي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء الاحتلال بالرئيس الألماني

تفاصيل لقاء رئيس وزراء الاحتلال بالرئيس الألماني
لقاء رئيس وزراء الاحتلال بالرئيس الألماني
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، اليوم الثإثنين بأن الأخير بدأ زيارته إلى برلين والتقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتينماير في قصر بلفيو. 


وقال مكتب لبيد، في تصريح صحفي، إن "لبيد والرئيس الألماني اجتمعا على انفراد لمدة ساعة، وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في مكافحة البرنامج النووي الإيراني وأهمية  تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وتابع: "شكر رئيس الوزراء الرئيس الألماني على وقوفه إلى جانب إسرائيل في مكافحة معاداة السامية وعلى الجهود التي بذلها من أجل التوصل إلى اتفاق مع ذوي ضحايا العملية  التي ارتكبت في أولمبياد ميونخ".



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