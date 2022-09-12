شؤون فلسطينية

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم عبد المجيد ابراهيم عطوة أبو مغصيب، هوية رقم (400128674) سكان رفح الشرقية، عشرة أيام من تاريخ يوم الأحد الموافق 11/09/2022م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.

وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة

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