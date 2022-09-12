بكر يوضح لـ "دنيا الوطن" أضرار قرار منع تصدير الأسماك للضفة الغربية





وأوضح أن منع تصدير الكميات اللازمة سيؤدي إلى حدوث أزمة مالية لدى الصيادين الذين يعتبرون المتضرر الرئيس من منع التصدير إلى الضفة الغربية، وذلك لارتفاع كلفة النقل البحري.





وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون هناك إجراءات تصعيدية تتمثل بالإضراب والاعتصام في حال استمر قرار المنع ولم يتراجع الاحتلال عنه.





وطالب بكر الهيئة العامة للشؤون المدنية، للضغط على الاحتلال لإيجاد حل سريع وعاجل لتكدس الأسماك ومنع تصديرها من القطاع إلى الضفة الغربية.

خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد مسؤول لجان الصيادين بقطاع غزة زكريا بكر أنه وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة اتخذ الاحتلال قرار بوقف تصدير الأسماك من قطاع غزة للضفة الغربية.وقال بكر في حديثه لـ"دنيا الوطن": قبل أيام كان هناك لقاء في منطقة إيرز وقد أبلغهم الاحتلال بأن يتم السماح بتصدير الأسماك لأسواق الضفة الغربية بمقدار 20 طن شهرياً".وأضاف: أن كمية التصدير للضفة قبل العدوان الأخر بلغت ما يقارب الـ 100طن، مشيراً إلى أن هذا الفارق في كمية التصدير ستؤثر سلباً على الصيادين".