دولي

رئيس (موساد) يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران

رئيس (موساد) يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران
يائير لابيد ورئيس الموساد
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن رئيس جهاز (موساد)، دافيد برنياع، إنه في الآونة الأخيرة، تم إحباط عشرات الهجمات، كانت تستهدف اليهود في دول عدة في العالم.

وقال إنه تم إحباط محاولة هجوم على رجال أعمال إسرائيليين في قبرص، وفي تركيا على رجل أعمال محلي ودبلوماسي، وفي كولومبيا وفي أماكن أخرى حول العالم.

وتابع: "بفضل الأتراك، أحبطنا هجمات قبل لحظات من الضغط على الزناد"، وفق قوله.

كما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن برنياع، أنه "حتى لو تم التوقيع على اتفاق نووي، فإنه لن يجلب الحصانة لإيران من يد (موساد)".

وأضاف: "نحن لا نشارك في هذه اللعبة، نحن لا نغمض أعيننا عن الحقيقة المثبتة، لن يكون للنظام الإيراني أي حصانة، سوف نصفي الحساب مع كل متورط في محاولة هجوم"، وفق تعبيره.

وتابع رئيس (موساد): "يجب على القيادة الإيرانية أن تفهم أن استخدام القوة ضد إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر سيقابل برد مؤلم ضد المسؤولين داخل الأراضي الإيرانية، لن نلاحق فقط المنفذين، بل من سلحهم وأمرهم وهذا سيحدث في إيران".

كما قال في تصريحات لـ (القناة 13) الإسرائيلية: "تحت قيادة خامنئي، إيران جمهورية تستغل الإرهاب لخدمة احتياجاتها الخاصة، وتطور صواريخ أرض-أرض، وتزعزع الاستقرار وتنشر الإرهاب في العالم، ويجب التعامل معها على أنها جمهورية إيران الإرهابية".

وأردف برنياع: "النشاط الإرهابي الإيراني يتوسع إلى الأراضي الأمريكية والأوروبية خلال المفاوضات في فيينا، إنهم يحاولون بوقاحة وبلا خوف إيذاء المسؤولين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق بولتون ووزير الخارجية السابق بومبيو وشخصيات معارضة إيرانية منفية في الولايات المتحدة.".

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