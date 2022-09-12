دولي

لمواجهة قفزة الغذاء.. صندوق النقد يدرس توسيع المساعدات الطارئة

لمواجهة قفزة الغذاء.. صندوق النقد يدرس توسيع المساعدات الطارئة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يدرس صندوق النقد الدولي سبلاً لتوفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الحرب وسيناقش الإجراءات في اجتماع المجلس التنفيذي، الاثنين.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإنه سيتم تقديم الخطة، التي لم يكشف عنها من قبل، في جلسة غير رسمية لمجلس الإدارة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لأن الأمر لا يزال قيد المراجعة، إن ذلك سيتيح لصندوق النقد الدولي مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الحرب الروسية في أوكرانيا من دون فرض الشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية. ولم يتضح بعد حجم ونطاق التدابير.

وقالت المصادر إن من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء - الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة - قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر.

وذكرت المصادر أنه في حالة الموافقة عليه، فإنه سيزيد مؤقتا حدود الاستفادة الحالية ويتيح لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى 50 بالمئة إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب غلق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، بيد أن اتفاقا توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

وتوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في يوليو أن يصل التضخم إلى 6.6 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5 بالمئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل خطرا واضحا على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.

وقد طالبت العديد من الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويل إضافية.

وسيقدم اقتراح صندوق النقد الدولي بعض المساعدة المحدودة لأوكرانيا، لكن مسؤوليها يقولون إنهم بحاجة إلى حزمة تمويل كاملة وهم يسعون لاستمرار عمل الحكومة بينما تخوض أول حرب كبرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لوكالة رويترز إن البنك العالمي يواصل التعامل عن كثب مع السلطات الأوكرانية ويدرس حاليا جميع الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في هذه الظروف الصعبة.

أيد دائنو أوكرانيا في الخارج تجميدا لمدة عامين لمدفوعات ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية، لكن يتعين على البلاد سداد 635 مليون دولار في شكل مدفوعات أساسية على قروض سابقة من صندوق النقد الدولي تبدأ في منتصف سبتمبر.

ووافق صندوق النقد الدولي في مارس على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا للمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتخفيف من تأثير الحرب. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 35 بالمئة هذا العام.

وأفاد البنك الدولي في أغسطس بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024.

أخبار ذات صلة

رئيس (موساد) يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران

رئيس (موساد) يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران

أوكرانيا تستعيد السيطرة على بعض المناطق واتهامات متبادلة بعد انقطاع الكهرباء

أوكرانيا تستعيد السيطرة على بعض المناطق واتهامات متبادلة بعد انقطاع الكهرباء

أول دولة تقدم مقترحاً للخروج من حكم الملك تشارلز الثالث

أول دولة تقدم مقترحاً للخروج من حكم الملك تشارلز الثالث

رسالة مصرية لإسرائيل بسبب الوضع المنفجر بالضفة

رسالة مصرية لإسرائيل بسبب الوضع المنفجر بالضفة

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا أمن محطة زاباروجيا النووية

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا أمن محطة زاباروجيا النووية

لبيد يغادر إلى برلين في زيارة سياسية

لبيد يغادر إلى برلين في زيارة سياسية

قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. إنهيار شراكة سياسية بين شاكيد وهانديل

قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. إنهيار شراكة سياسية بين شاكيد وهانديل

سويسرا تستعد لـ&#34;مشروع القرن&#34; قرب حدود ألمانيا

سويسرا تستعد لـ"مشروع القرن" قرب حدود ألمانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القواسمي لـ &#34;طلاب أميركيين&#34;: ارفعوا صوت الحقيقة والعدالة في جامعاتكم

القواسمي لـ "طلاب أميركيين": ارفعوا صوت الحقيقة والعدالة في جامعاتكم

حماس: إبعاد بكيرات عن الأقصى ستة شهور &#34;قرار عنصري مُدان&#34;

حماس: إبعاد بكيرات عن الأقصى ستة شهور "قرار عنصري مُدان"

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الاثنين

انخفاض طفيف.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

انخفاض طفيف.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

راصد جوي: انخفاضات متتالية على أجواء فلسطين في الأيام المقبلة

راصد جوي: انخفاضات متتالية على أجواء فلسطين في الأيام المقبلة

الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر

الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر

البرغوثي: اقتحام المسجد الإبراهيمي بلباس فاضح عدوان واستهتار

البرغوثي: اقتحام المسجد الإبراهيمي بلباس فاضح عدوان واستهتار

بالأسماء.. وفد قيادي من فتح يزور الجزائر

بالأسماء.. وفد قيادي من فتح يزور الجزائر

منوعات

هل تسبب هاني شاكر بحرمان كاظم الساهر من الغناء بمصر لمدة 12 عام؟

هل تسبب هاني شاكر بحرمان كاظم الساهر من الغناء بمصر لمدة 12 عام؟

شاهد: ندى الكامل تهاجم داعية إسلامي &#34;مالكش حق تبص على جسمي&#34;

شاهد: ندى الكامل تهاجم داعية إسلامي "مالكش حق تبص على جسمي"

شاهد: راقصة مشهورة تعلن اعتزالها بشكل نهائي.. هل تابت؟

شاهد: راقصة مشهورة تعلن اعتزالها بشكل نهائي.. هل تابت؟

شاهد: والدة دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لزوج ابنتها عن &#34;الإنتقام&#34;

شاهد: والدة دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لزوج ابنتها عن "الإنتقام"

شاهد: عمر كمال يعلن عن فسخ خطوبته ويرفض الكشف عن هويتها لهذا السبب

شاهد: عمر كمال يعلن عن فسخ خطوبته ويرفض الكشف عن هويتها لهذا السبب

آيتن عامر تحدث ضجة حول عودتها لطليقها

آيتن عامر تحدث ضجة حول عودتها لطليقها

شاهد: دينا الشربيني تعيد متابعة عمرو دياب.. ما حقيقة عودتهم لبعض؟

شاهد: دينا الشربيني تعيد متابعة عمرو دياب.. ما حقيقة عودتهم لبعض؟

شاهد: إعلامية مصرية تشن هجوم لاذع بسبب صورة ميرفت أمين

شاهد: إعلامية مصرية تشن هجوم لاذع بسبب صورة ميرفت أمين

لهذا السبب المؤسف.. لطفي لبيب يعتزل المسرح بشكل كامل

لهذا السبب المؤسف.. لطفي لبيب يعتزل المسرح بشكل كامل

شاهد: محمد رمضان يسخر من موت الملكة إليزابيث بطريقة مثيرة

شاهد: محمد رمضان يسخر من موت الملكة إليزابيث بطريقة مثيرة

عربي

أمير قطر وعقيلة صالح يبحثان تطوّرات الأوضاع في ليبيا

أمير قطر وعقيلة صالح يبحثان تطوّرات الأوضاع في ليبيا

بو صعب: لم يطلب أحد منا التنازل عن أي نقطة برية بالمفاوضات مع إسرائيل

بو صعب: لم يطلب أحد منا التنازل عن أي نقطة برية بالمفاوضات مع إسرائيل

السودان: ترحيب دولي على مقترح الدستور الانتقالي

السودان: ترحيب دولي على مقترح الدستور الانتقالي

الحلبوسي وبارزاني يؤكدان أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق

الحلبوسي وبارزاني يؤكدان أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق