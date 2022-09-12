إتمام عملية توظيف أكثر من 3000 مستفيد ضمن مشروع "المال مقابل العمل" بالضفة





وتم اختيار حوالي 3000 مستفيد كمرحلة أولى من مجموع 3940 مستفيد للعمل لمدة ستة أشهر بدوام جزئي، في محافظات الضفة الغربية.



وقد بدأ دوام 3000 مستفيد مع بداية أيلول/سبتمبر الجاري، علما أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الثانية للمستفيدين وصولاً لدوام كامل العدد خلال الأسابيع المقبلة، حيث يعمل المستفيدون من خلال 19 منظمة غير حكومية تم اختيارها لتنفيذ مشاريع تشغيلية في أربعة قطاعات هي: الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وخدمات تحسين سبل العيش الاقتصادي وخاصة القطاع الزراعي، وذلك للإسهام في التغلب على الآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء (كورونا).



وحول معايير الاختيار، أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل د. نصري أبو جيش، أن الصندوق قام باتباع آلية دقيقة من اجل ضمان عملية النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين والعدالة في الفرص، حيث كان قد تقدم للمشروع 12166 مستفيد عبر البوابة الالكترونية للتشغيل، وعمل الصندوق على فحص بيانات المستفيدين ومطابقتها مع الوزارات ذات العلاقة من أجل الوصول الى المستفيدين الأكثر احتياجا، و بعد فحص القوائم، وصل عدد المستفيدين المؤهلين للمشاركة للفرز والمقابلات 10053 مستفيداً، حيث عملت المؤسسات المستفيدة على مقابلة المستفيدين و اختيار المستفيدين النهائيين.



وكانت قد تجاوزت نسبة النساء اللاتي قبلن 80% وقد تم إعطاء أولوية لذوي الإعاقة و لمستفيدي برنامج التنمية الاجتماعية.



ودعا أبو جيش المواطنين المتقدمين للمشروع إلى القيام بتقديم استفساراتهم وشكواهم حول عملية الاختيار من خلال موقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل.





وأشار وزير العمل، لحق كافة المتقدمين الذي اجتازوا معايير الاختيار من الاستفادة، آملا توفر الإمكانيات والموارد لتوظيف من لم يتم اختياره.



وأوضح أبو جيش، أن جميع المستفيدين الذين تم اختيارهم انطبقت عليهم الشروط التالية:



1. المقيمون في الضفة الغربية ومتواجدون اثناء فحص البيانات في الضفة الغربية



2. ارقام هوايتهم و أسماءهم التي تم تحميلها على البوابة الالكترونية للتشغيل صحيحة



3. ان لا يكون المتقدم عاملا او حاصلا على تصريح عمل داخل الخط الأخضر



4. ان يكون عاطلا عن العمل لمدة ستة اشهر



5. ان لا يكون لدية أي تسجيل او ملف ضريبي لدى وزارة الاقتصاد



6. ان لا يكون لديه ملف بيرمت او مكتب تكسي لدى وزارة النقل و المواصلات



7. ان لا يكون لديه قريب درجة أولى في قطاع الخدمة المدني او الأمني برتبة مدير فأعلى او رائد فأعلى.



8. الاسرة النووية يحق لاحد افرادها الاستفادة من المشروع.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل عن الانتهاء من عملية الاختيار والتعاقد مع مستفيدي مشروع "الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة (كورونا) - "المال مقابل العمل" الذي ينفذه الصندوق ووزارة العمل، بإدارة وزارة المالية، وتمويل البنك الدولي.