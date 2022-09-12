القواسمي لـ "طلاب أميركيين": ارفعوا صوت الحقيقة والعدالة في جامعاتكم



وشرح القواسمي للوفد أهمية صوت الطلاب في الجامعات، الذي يشكل حالة مهمة في تشكيل الرأي العام، وأن انسجام الرأي الشخصي مع المبادئ المتبناة في الدستور الأمريكي، ومع القيم والمبادئ المطبقة في أمريكا يجب أن تنعكس في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في تعاطيها مع شعبنا وقضيتنا.



رام الله - دنيا الوطنحاضر عضو الجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامه القواسمي طلاباً أمريكيين من عدة جامعات في كاليفورنيا، وأطلعهم على ممارسات إسرائيل العنصرية، وسياسة التطهير العرقي ونظام الأبارتايد المفروض على شعبنا الفلسطيني، مطالبا إياهم برفع صوت الحقيقة والعدالة الإنسانية.وقال القواسمي للوفد الطلابي: إن إسرائيل لا تؤمن بالحل السياسي المستند للقانون الدولي، وأن سياستها الحالية التي تمارسها على الأرض هي وصفة لنظام الأبارتايد والتطهير العرقي، وإثارة العصبية الدينية، الأمر الذي لن يجلب الأمن لأحد، موضحا لهم خطورة ما تقوم به إسرائيل على الجميع، وان تدمير أسس الحل المبني على أساس الشرعية الدولية سيؤدي الى الانفجار الحتمي، الأمر الذي لا يخدم أحد.