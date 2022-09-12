حماس: إبعاد بكيرات عن الأقصى ستة شهور "قرار عنصري مُدان"





وأكد حمادة أن الاحتلال يمهد الطريق أمام الجماعات الاستيطانية التي تعتزم تنفيذ طوفان من الاقتحامات وأداء طقوس تلمودية جديدة نهاية الشهر الجاري في باحات الأقصى، في خطوات متصاعدة لإحكام السيطرة على الأقصى.







وتابع: "ندق ناقوس الخطر إزاء تغييب العيون الساهرة على حماية الأقصى"، داعية جميع الجهات ذات الصلة لتحمل مسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.

وشدد على أن "الأقصى يمر بمرحلة خطيرة للغاية، وأي تقصير في نصرته يعني خطوة للأمام نحو تنفيذ مطامع المستوطنين وحكومتهم المتطرفة في المسجد".

وأضاف في تصريح خاص وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إبعاد القيادات المقدسية وحراس الأقصى والشخصيات المؤثرة محاولة فاشلة لتثبيط الجماهير عن حماية قبلتهم الأولى، والرد يكون بتكثيف شد الرحال والرباط المستمر في الأقصى المبارك.