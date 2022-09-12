انخفاض طفيف.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 28-19 27-17 بيت لحم 29-19 28-19 27-17 رام الله والبيرة 28-18 27-18 26-16 طولكرم 31-22 30-22 29-21 نابلس 30-20 29-20 28-18 قلقيلية 31-22 30-22 29-21 جنين 33-22 32-22 31-21 سلفيت 29-19 28-19 27-17 طوباس 34-23 33-23 32-22 روابي 30-20 29-20 28-18 الخليل 28-18 27-18 26-18 غزه 30-23 29-23 29-23 أريحا 39-26 38-26 36-25 خانيونس 30-23 29-23 29-23 الأغوار الشمالية 37-24 36-24 34-23 رفح 31-22 30-22 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وفي ساعات الصباح يحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: