راصد جوي: انخفاضات متتالية على أجواء فلسطين في الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنكشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأحد، عن توقعاته لأحوال طقس فلسطين خلال الأيام القليلة القادمة.وقال العلامي إنه "ستنخفض الحرارة بشكل قليل اليومين المقبلين، وتنخفض بشكل إضافي الأربعاء والخميس، حيث يتحول الطقس لمُعتدل نهاراً، يميل للبرودة ليلاً خاصة في المرتفعات".وأضاف "تنتشر كذلك السُحب في السماء وربما تستقبل بعض المناطق شيئاً من الرذاذ".بدورها، أعلنت دائرة الأرصاد أن طقس فلسطين ليوم غد الاثنين سيكون غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.