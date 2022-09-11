شؤون فلسطينية

الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر

الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر
الشيخ ناجح بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل الشيخ بكيرات في بلدة صور باهر بالقدس، الخميس الماضي، وحاولت اقتحامه للبحث عنه، وجرى مشادة كلامية بين العائلة وقوات الاحتلال.
 
وأشار بكيرات في حينه إلى أنه استدعي الخميس للمسكوبية، لما يعرف بالتحقيق في غرف رقم 4، وتم تسليمهم قرار بتجديد منع السفر بحق نجله داوود، كما سلمته استدعاءا آخر لمقابلة المخابرات في مركز تحقيق القشلة في باب الخليل بالبلدة القديمة اليوم الأحد.

وقال الشيخ ناجح بكيرات، وهو رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، إن استدعائه لدى سلطات الاحتلال للتحقيق يأتي في سياق التضييق والملاحقة الممتدة منذ عقود.

وأوضح بكيرات أن الاحتلال يهدف لتفريغ القدس والمسجد الأقصى من المرجعيات والقيادات المقدسية، ولا يريد أن أي وجود فلسطيني إسلامي في القدس، لأي شخصية تفضح سياسات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة.

وقال بكيرات إن هذا الاستدعاء ليس الأول ولن يكون الأخير، مشددا على رفضه لكل هذه الإجراءات الظالمة التي تأتي في سياق التضييق على المقدسيين ومحاولة خلق فراغ في المسجد الأقصى والقدس.

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