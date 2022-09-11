البرغوثي: اقتحام المسجد الإبراهيمي بلباس فاضح عدوان واستهتار

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي إن "اقتحام عدد من المستوطنين والمستوطنات المسجد الإبراهيمي بالخليل، بلباس فاضح، عدوان سافر واستهتار بمشاعر المسلمين".وأكد البرغوثي أن "هذه السياسة الاستفزازية الصهيونية تؤشر لمخاطر متصاعدة ومدروسة بحق مقدساتنا، تستهدف تدنيسها ونزع هيبتها وتحويلها لمزارات سياحية ومن ثم السيطرة المطلقة عليها".وشدد على أن "شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التصرفات، بل سيشعل الغضب في وجه الاحتلال ومستوطنيه، وسيجعل الاحتلال يندم على المساس بأطهر البقاع في بلادنا المحتلة".ودعا البرغوثي "أبناء شعبنا لليقظة أمام تصاعد مثل هذه الجرائم التي تتم بثوب ديني متطرف، مؤكدًا أن التقاعس عن حماية المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي يشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته".