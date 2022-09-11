الأحمد لـ"دنيا الوطن": تجاوزنا الأزمة مع الاتحاد الأوروبي والأموال تحول للسلطة بانتظام

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، أن أموال الاتحاد الأوروبي تحول إلى السلطة بشكل مستمر وفق الجدول المقرر.وقال الأحمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "الأزمة المالية تم تجاوزها من عدة شهور وأصبحت الأمور أكثر التزامًا عما كانت في السابق، وبالتالي لا توجد أزمة ومشاكل".وأضاف أن دولة الجزائر هي الدولة الوحيدة التي انتظمت على الصعيد العربي وقامت بالإيفاء بكل ما عليها في قمة بيروت، وللأسف باقي الدول العربية الأخرى حتى اللحظة لم تستأنف دعمها والقيام بالتزاماتها.وشدد أن الدول العربية أوقفت دعمها بأوامر وتعليمات من الإدارة الأمريكية في فترة طرح (صفقة القرن) من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وحول توقعات بالتزام صرف مخصصات الشؤون، أكد الأحمد حرصه على عدم توقف الرواتب والتزام وزارة التنمية الاجتماعية تجاه المستحقين سواء في الضفة أو قطاع غزة.