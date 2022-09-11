"الثقافة" تستنكر اعتقال الفنان بلال السعدي مدير مسرح الحرية





وقال وزير الثقافة: إن "هذا الاعتقال يأتي ضمن سياسة التنكيل والقمع التي يمارسها الاحتلال يومياً بحق أبناء وبنات شعبنا، حيث يمارس الاحتلال كافة أشكال القمع والتهويد والتضييق على المؤسسات الثقافية والعاملين فيها".





وأضاف الوزير أبو سيف أن "السعدي الذي ساهم في تأسيس مسرح الحرية وظل أحد أعمدته لم يتوقف يوماً عن الأمل وعن البحث عن المستقبل، حيث قدم نماذج مسرحية مشرقة للمسرح الفلسطيني".





وأكمل: "كما وقدم مع زملائه في مسرح الحرية تجربة فريدة حول اشتباك المسرح مع الحياة ونسجوا قصصاً معبرة عن عذابات الناس في المخيم وتحت الحصار وفي ظل الظروف الصعبة، وساهموا في تعزيز الرواية الوطنية وفضح جرائم الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الثقافة وعلى لسان وزيرها الدكتور عاطف أبو سيف إقدام الاحتلال على اعتقال الفنان بلال السعدي رئيس مجلس إدارة مسرح الحرية، عصر اليوم، على حاجز زعترة العسكري.