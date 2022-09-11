بعضهم بلباس فاضح.. مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الإبراهيمي وسط الخليل جنوب الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال.وبينت بعض الصور التي تم نشرها أن بعض المستوطنات يرتدين لباس فاضح، كما هو الحال في حادثة المستوطنة في المسجد الأقصى.واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في بيان صحفي، اقتحام المسجد واستباحته من قبل قطعان المستوطنين بلباس فاضح لأداء طقوس تلمودية.وأكد على "أن الاستمرار بهذه الجرائم العلنية بين الحين والآخر وبمباركة المستوى السياسي الإسرائيلي، يلزم العالم بالوقوف عند مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات".وأوضح البكري أن الاحتلال ينتهج سياسة الاستفزاز في المسجد الإبراهيمي، ومن خلالها تحاول الاستيلاء على كامل المسجد بعدما استولت على غالبيته.وبيّن أن ممارسات الاحتلال وما تسعى لتحقيقه يتناقض مع الاتفاقات والقوانين الدولية، التي ضمنت حرية العبادة تحت الاحتلال.وطالب البكري المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، داعياً أهالي الخليل إلى التوافد إلى المسجد وأداء الصلوات فيه لحمايته من مخططات الاحتلال للسيطرة عليه.