المالكي يستقبل المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفير وولفغانغ أماديوس، وسفيرة سويسرا لدى دولة فلسطين آن-ليز هينين.وتطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتناول أهمية القمّة التي ستستضيفها سويسرا في شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل، والتي تنظّمها مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية، بما في ذلك تناول مواضيع تتعلق بمستقبل منطقة الشرق الأوسط والعملية السياسية.وقدّم المبعوث السويسري دعوة رسمية للوزير المالكي للمشاركة في قمة جنيف للعلوم والدبلوماسية، مؤكداً أهمية مشاركة فلسطين فيها.