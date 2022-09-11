دولي

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا أمن محطة زاباروجيا النووية

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا أمن محطة زاباروجيا النووية
بوتين
رام الله - دنيا الوطن
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا، وشدد الطرفان على ضمان سلامة محطة زاباروجيا النووية.

ووفقا للكرملين، بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبادلا خلالها بشكل مفصل وصريح وجهات النظر حول الأمن في أوكرانيا، مشددين على ضمان أمن وسلامة محطة زاباروجيا النووية.

وأعرب الرئيسان، عن استعدادهما للتفاعل غير المسيس بشأن الوضع حول محطة زاباروجيا، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتطرق بوتين للهجمات الأوكرانية المنتظمة على المحطة النووية مؤكدا على اتخاذ روسيا الإجراءات اللازمة لحمايتها، وقال بوتين: "قصف محطة زاباروجيا أمر محفوف بالعواقب الوخيمة. من الضروري التأثير على سلطات كييف لوقف هجماتها".

وأكد بوتين، على أن نظام كييف، يواصل استخدام الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية، لقصف البنية التحتية المدنية لمدن دونباس، ما يزيد من معاناة المدنيين في المنطقة".

وشدد بوتين، على وجوب إرسال الحبوب الأوكرانية في المقام الأول إلى البلدان النامية، رافضا تدخل المفوضية الأوروبية في توريد المنتجات والأسمدة الروسية إلى البلدان النامية.

أخبار ذات صلة

لبيد يغادر إلى برلين في زيارة سياسية

لبيد يغادر إلى برلين في زيارة سياسية

قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. إنهيار شراكة سياسية بين شاكيد وهانديل

قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. إنهيار شراكة سياسية بين شاكيد وهانديل

سويسرا تستعد لـ&#34;مشروع القرن&#34; قرب حدود ألمانيا

سويسرا تستعد لـ"مشروع القرن" قرب حدود ألمانيا

غادي آيزنكوت يصدر موقفه النهائي بشأن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

غادي آيزنكوت يصدر موقفه النهائي بشأن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق بابوا-غينيا الجديدة

زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق بابوا-غينيا الجديدة

حزبا التجمع والجبهة يخوضان انتخابات (كنيست) في تحالف ثنائي

حزبا التجمع والجبهة يخوضان انتخابات (كنيست) في تحالف ثنائي

إيران تحتجز سفينة أجنبية وطاقمها في مياه الخليج

إيران تحتجز سفينة أجنبية وطاقمها في مياه الخليج

نواب بالكونغرس يطالبون بايدن بمنع دخول رئيسي لأمريكا

نواب بالكونغرس يطالبون بايدن بمنع دخول رئيسي لأمريكا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الخارجية يلتقي مع المفوض العام لـ (أونروا)

وزير الخارجية يلتقي مع المفوض العام لـ (أونروا)

وزير الداخلية يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

وزير الداخلية يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

المالكي يستقبل المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المالكي يستقبل المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وتوسيع مستوطنة في الخليل

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وتوسيع مستوطنة في الخليل

تونس ضيف شرف.. 350 دار نشر بفعاليات معرض فلسطين الدولي 12 للكتاب

تونس ضيف شرف.. 350 دار نشر بفعاليات معرض فلسطين الدولي 12 للكتاب

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر

بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر

&#34;التعليم العالي&#34; تجتمع باللجنة الوطنية لمشروع المسارع الضوئي الإقليمي

"التعليم العالي" تجتمع باللجنة الوطنية لمشروع المسارع الضوئي الإقليمي

منوعات

شاهد: هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره السوري

شاهد: هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره السوري

علي ربيع يعلن رسميًا انفصاله عن زوجته الثانية.. هل تعرض للخيانة؟

علي ربيع يعلن رسميًا انفصاله عن زوجته الثانية.. هل تعرض للخيانة؟

يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره بقرار صادم بعد حفل تكريمه

يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره بقرار صادم بعد حفل تكريمه

للمرة الأولى.. عامر زيان يهاجم مايا دياب ويتهمها بقلة الإحترام

للمرة الأولى.. عامر زيان يهاجم مايا دياب ويتهمها بقلة الإحترام

بصوت سميرة سعيد.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة نارية لطليقها حسام حبيب

بصوت سميرة سعيد.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة نارية لطليقها حسام حبيب

شاهد: ندى الكامل تنفجر على متابعيها وتكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: ندى الكامل تنفجر على متابعيها وتكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: سعد لمجرد يعلن عن زواجه من هذه الشخصية

شاهد: سعد لمجرد يعلن عن زواجه من هذه الشخصية

شاهد: تامر حسني يقدم نصيحة مؤثرة لجمهوره أحدثت جدل كبير

شاهد: تامر حسني يقدم نصيحة مؤثرة لجمهوره أحدثت جدل كبير

شاهد: نادين نجيم تكشف جنسية حبيبها الجديد.. وترد على متابعيها بقوة

شاهد: نادين نجيم تكشف جنسية حبيبها الجديد.. وترد على متابعيها بقوة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم بوسي بعد شائعة انفصالها عن زوجها

شاهد: إعلامي شهير يهاجم بوسي بعد شائعة انفصالها عن زوجها

عربي

إسرائيل تفرج عن أسير أردني من سجونها

إسرائيل تفرج عن أسير أردني من سجونها

العراق: مقتل 11 عنصراً من (تنظيم الدولة) في محافظتي الأنبار وديالي

العراق: مقتل 11 عنصراً من (تنظيم الدولة) في محافظتي الأنبار وديالي

ماكرون يؤكد تمسكه بإستقرار جيبوتي

ماكرون يؤكد تمسكه بإستقرار جيبوتي