المواصلات بغزة لـ"دنيا الوطن": تجديد حملة التخفيض للمركبات وهذه الفئات المستفيدة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامتحدث الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، أنيس عرفات، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل حملة التخفيض للمركبات العمومي والخاص ورخص القيادة.وقال عرفات في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه "تقرر تمديد حملة ترخيص مركبات العمومي حتى تاريخ 23 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل"، مشددًا أن ذلك للتخفيف عن الناس وتلبية لمطالب نقابة السائقين.وأضاف: "أي مواطن انتهت رخصة قيادته بعد تاريخ 30/06/2020 بإمكانه الاستفادة من نسبة التخفيض 50% وتجديدها لمدة 10 سنوات، وما قبل التاريخ لا يستطيع".وتابع عرفات: "كل مركبة انتهى ترخيصها بعد تاريخ 30/06/2020، ولم يستفيد صاحبها من الحملات السابقة، فإن آخر موعد للاستفادة من نسبة الخصم لغاية 23/ 10/ 2022".وختم تصريحه: "نجدد حملتنا من باب التخفيف عن إخواننا أصحاب المركبات العمومية بإطلاق حملة التجديد لترخيص المركبات العمومية بنسبة 50%، وأيضًا استجابًا للأخوة في نقابة سائقي المركبات العمومية".