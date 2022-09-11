الاتحاد الأوروبي يعلن موعد تحويل أموال مخصصات الشؤون للسلطة





وقال عثمان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن "عملية تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ستتم في موعد أقصاه الـ 20 أيلول/ سبتمبر الجاري".





وأوضح أن سبب التأخر في تحويل الأموال هو الانقطاع الكبير في عدم إرسال الأموال من الاتحاد الأوروبي للسلطة، وبالتالي الأمر يتطلب بعض الإجراءات والبحث في الجوانب الفنية.





وذكر عثمان أنه فور تحويل أموال الاتحاد الأوروبي للسلطة، ستقوم الأخيرة بإرسال الأموال إلى وزارة التنمية الاجتماعية، والتي بدورهما يحددان موعدًا لصرف مخصصات الشؤون والمتوقع قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت هناك تصريحات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأنه سيتم صرف شيكات الشؤون فور استلام أموال الاتحاد الأوروبي، في ظل عدم انتظام صرفها للأسر المستورة لأسباب كثيرة منها الضائقة المالية.

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، اليوم الأحد، عن توقعاته بتحويل الأموال الأوروبية للسلطة الفلسطينية في الوقت القريب.