شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع اشتية بالمبعوث السويسري للشرق الأوسط

تفاصيل اجتماع اشتية بالمبعوث السويسري للشرق الأوسط
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، بحضور ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين.

وجدد اشتية خلال اللقاء، مطالبته المجتمع الدولي القيام بخطوات جدية للحفاظ على حل الدولتين في وجه كافة الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة لتدميره.

واستعرض اشتية، تطورات الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية، خاصة عمليات القتل بحق أبناء شعبنا، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وبحث اشتية مع برولهارت سبل إنجاح اجتماع الدول المانحة المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك، وضرورة حشد الدعم السياسي من أجل حماية حل الدولتين، وحشد الدعم المالي في ظل الأزمة المالية نتيجة انحسار الدعم الدولي والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية والجائرة من أموالنا.

كما أطلع رئيس الوزراء، الضيف، على سير العمل في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري، والخطوات التي تم اتخاذها في مختلف القطاعات لخفض النفقات ومواجهة العجز المالي.

وفي سياق آخر، فقد اطّلع رئيس الوزراء من الضيف على تحضيرات قمة جنيف للعلوم والدبلوماسية التي تستضيفها سويسرا الشهر المقبل وتضم مئات العلماء والدبلوماسيين والمؤثرين حول العالم، والتي ستبحث تعزيز التعاون العلمي العالمي والتحديات الجيوسياسية الدولية.

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