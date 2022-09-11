دولي

لبيد يغادر إلى برلين في زيارة سياسية

لبيد يغادر إلى برلين في زيارة سياسية
لبيد
رام الله - دنيا الوطن
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة سياسية لم يعلن عنها مسبقاً.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن "رئيس الوزراء يائير لبيد ينطلق مساء اليوم في زيارة سياسية إلى برلين".

وصرح لبيد قبيل مغادرته قائلا، إن "حملة تل أبيب لإحباط عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني أظهرت بوادر نجاح أولية".

وأضاف أن "الهدف الأساسي من زيارته إلى برلين هو صياغة موقف موحد مع ألمانيا ضد إيران".

وتابع: "جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، تقود إسرائيل حملة دبلوماسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران"، مشيرا إلى انه "ما زال هناك طريق طويل للمضي فيه، لكن هناك علامات مشجعة".

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