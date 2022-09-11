وزارة الاقتصاد: وصول 7 شاحنات من الصين ضمن مبادرة تسهيل التجارة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن إدخال 7 شاحنات تجارية حجم 40 قدماً قادمة من الصين إلى فلسطين ضمن مبادرة الشحن بالحاويات الكبيرة عبر الحدود مع الأردن.وأكد مدير دائرة التنمية التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني جواد المعطي، أن الشاحنات تم استيرادها بكل سهولة انطلاقاً من خليج العقبة وصولاً إلى مخازن شركة العقرباوي للتجارة العامة، مما يعكس فاعلية هذه المبادرة في تسهيل التجارة.وأضاف معطي أن المبادرة تخضع لعملية تقييم ومراجعة مستمرة للحصول على أفضل النتائج التي تصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، داعياً الشركات الفلسطينية إلى الاستفادة من مزايا هذه المبادرة.ولفت إلى أن الشحنة عبارة عن ثلاجات للتبريد لشركة العقرباوي للتجارة العامة، وقد جرت عملية الاستيراد ضمن الإجراءات المعمول بها في ضمن المبادرة.وتوفر المبادرة الفلسطينية - الأوروبية المشتركة التجريبية التي انطلقت المرحلة الثانية منها في آب الماضي، حوافز متساوية من الحكومة البريطانية للشركات التي ستشحن بضائعها باستخدام الحاويات بقيمة 1,500 دولار لكل حاوية يتم استيرادها أو تصديرها، وخصم بنسبة 40% من السلطات الأردنية على رسوم المناولة في منطقة الحاويات بالعقبة.