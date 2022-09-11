شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد: وصول 7 شاحنات من الصين ضمن مبادرة تسهيل التجارة

وزارة الاقتصاد: وصول 7 شاحنات من الصين ضمن مبادرة تسهيل التجارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن إدخال 7 شاحنات تجارية حجم 40 قدماً قادمة من الصين إلى فلسطين ضمن مبادرة الشحن بالحاويات الكبيرة عبر الحدود مع الأردن.

وأكد مدير دائرة التنمية التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني جواد المعطي، أن الشاحنات تم استيرادها بكل سهولة انطلاقاً من خليج العقبة وصولاً إلى مخازن شركة العقرباوي للتجارة العامة، مما يعكس فاعلية هذه المبادرة في تسهيل التجارة.

وأضاف معطي أن المبادرة تخضع لعملية تقييم ومراجعة مستمرة للحصول على أفضل النتائج التي تصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، داعياً الشركات الفلسطينية إلى الاستفادة من مزايا هذه المبادرة.

ولفت إلى أن الشحنة عبارة عن ثلاجات للتبريد لشركة العقرباوي للتجارة العامة، وقد جرت عملية الاستيراد ضمن الإجراءات المعمول بها في ضمن المبادرة.

وتوفر المبادرة الفلسطينية - الأوروبية المشتركة التجريبية التي انطلقت المرحلة الثانية منها في آب الماضي، حوافز متساوية من الحكومة البريطانية للشركات التي ستشحن بضائعها باستخدام الحاويات بقيمة 1,500 دولار لكل حاوية يتم استيرادها أو تصديرها، وخصم بنسبة 40% من السلطات الأردنية على رسوم المناولة في منطقة الحاويات بالعقبة.

أخبار ذات صلة

كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الاثنين

كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الاثنين

تفاصيل اجتماع اشتية بالمبعوث السويسري للشرق الأوسط

تفاصيل اجتماع اشتية بالمبعوث السويسري للشرق الأوسط

الاحتلال يجبر مواطنة مقدسية على هدم منزلها

الاحتلال يجبر مواطنة مقدسية على هدم منزلها

ما تداعيات إعلان الاحتلال نيّته استخدام الطائرات المسيّرة في الضفة الغربية؟

ما تداعيات إعلان الاحتلال نيّته استخدام الطائرات المسيّرة في الضفة الغربية؟

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وتوسيع مستوطنة في الخليل

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وتوسيع مستوطنة في الخليل

تونس ضيف شرف.. 350 دار نشر بفعاليات معرض فلسطين الدولي 12 للكتاب

تونس ضيف شرف.. 350 دار نشر بفعاليات معرض فلسطين الدولي 12 للكتاب

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر

بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وتوسيع مستوطنة في الخليل

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وتوسيع مستوطنة في الخليل

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر

بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر

&#34;التعليم العالي&#34; تجتمع باللجنة الوطنية لمشروع المسارع الضوئي الإقليمي

"التعليم العالي" تجتمع باللجنة الوطنية لمشروع المسارع الضوئي الإقليمي

وزير الداخلية يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

وزير الداخلية يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

&#34;التنمية&#34; تطلع فايوت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الشيخة فاطمة

"التنمية" تطلع فايوت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الشيخة فاطمة

مركز فلسطين: الإهمال الطبي سلاح القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: الإهمال الطبي سلاح القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد: هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره السوري

شاهد: هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره السوري

علي ربيع يعلن رسميًا انفصاله عن زوجته الثانية.. هل تعرض للخيانة؟

علي ربيع يعلن رسميًا انفصاله عن زوجته الثانية.. هل تعرض للخيانة؟

يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره بقرار صادم بعد حفل تكريمه

يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره بقرار صادم بعد حفل تكريمه

للمرة الأولى.. عامر زيان يهاجم مايا دياب ويتهمها بقلة الإحترام

للمرة الأولى.. عامر زيان يهاجم مايا دياب ويتهمها بقلة الإحترام

بصوت سميرة سعيد.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة نارية لطليقها حسام حبيب

بصوت سميرة سعيد.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة نارية لطليقها حسام حبيب

شاهد: ندى الكامل تنفجر على متابعيها وتكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: ندى الكامل تنفجر على متابعيها وتكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: سعد لمجرد يعلن عن زواجه من هذه الشخصية

شاهد: سعد لمجرد يعلن عن زواجه من هذه الشخصية

شاهد: تامر حسني يقدم نصيحة مؤثرة لجمهوره أحدثت جدل كبير

شاهد: تامر حسني يقدم نصيحة مؤثرة لجمهوره أحدثت جدل كبير

شاهد: نادين نجيم تكشف جنسية حبيبها الجديد.. وترد على متابعيها بقوة

شاهد: نادين نجيم تكشف جنسية حبيبها الجديد.. وترد على متابعيها بقوة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم بوسي بعد شائعة انفصالها عن زوجها

شاهد: إعلامي شهير يهاجم بوسي بعد شائعة انفصالها عن زوجها

عربي

العراق: مقتل 11 عنصراً من (تنظيم الدولة) في محافظتي الأنبار وديالي

العراق: مقتل 11 عنصراً من (تنظيم الدولة) في محافظتي الأنبار وديالي

ماكرون يؤكد تمسكه بإستقرار جيبوتي

ماكرون يؤكد تمسكه بإستقرار جيبوتي

كتلة برلمانية ليبية تعلن تمسكها بحكومة الدبيبة

كتلة برلمانية ليبية تعلن تمسكها بحكومة الدبيبة

سوريا: تسجيل 15 إصابة بالكوليرا في حلب

سوريا: تسجيل 15 إصابة بالكوليرا في حلب