شؤون فلسطينية

ما تداعيات إعلان الاحتلال نيّته استخدام الطائرات المسيّرة في الضفة الغربية؟

ما تداعيات إعلان الاحتلال نيّته استخدام الطائرات المسيّرة في الضفة الغربية؟
طائرة مسيرة
خاص دنيا الوطن - شيماء عيد
أكد خبراء ومحللون عسكريون، أنّ قرار الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام الطائرات المسيّرة في عملياته بالضفة الغربية، اعتراف ضمنيّ بأن المقاومة أخضعته وتمكّنت من تطوير أدواتها وقدراتها ومهارتها الميدانية، لافتين إلى أن الاحتلال يسعى وراء تلك الخطوة إحكام السيطرة على الضفة من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة".

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المُنصرم، أنه سيستخدم "الطائرات المسيرة" في الضفة الغربية للمرة الأولى.

وذكرت (القناة 11) الإسرائيلية، أن "قادة الجيش في الضفة الغربية عملياً قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة".

وأشارت القناة إلى أن الجنود الإسرائيليين سيقومون بتفعيل الطائرات في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على الجيش، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة.

الخبير العسكري، اللواء واصف عريقات، يرى أن "استخدام الاحتلال للطائرات المسيّرة يعني اعتراف ضمني بأن المقاومة الفلسطينية قد أخضعت العدو الإسرائيلي، وقد تمكّنت من تطوير أدواتها وقدراتها ومهارتها الميدانية بحيث أن الجيش الإسرائيلي لم يعد قادرًا على مواجهتها ميدانياً وبالتالي هي تستخدم الطائرات ومعروف عادة أن الطائرات تستخدم ضد الجيوش".

وقال عريقات إن "هذا إقرار بقوة المقاومة الفلسطينية وخوف وجبن من المقاوم الفلسطيني وقدرته على مواجهة الجندي الإسرائيلي الذي أخفق في المرات الأخيرة أكتر من مرة سواء كان من خلال عملات الاقتحام والمداهمة أو اعتقال كما يدّعي المطلوبين"

وتابع في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أن "هذا ضعف يُسجّل على جيش الإسرائيلي وعنصر قوة يسجل للمقاومة الفلسطيني الذي أثبت جدارته في الميدان والدليل على ذلك أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى أضعاف مضاعفة من أعداده التي كان يستخدمها بالسابق لتنفيذ عملية ما".

وأكمل الخبير العسكري: "على سبيل المثال قبر يوسف، كان هناك عشرات المستوطنين وعشرات الجنود يحموهم، الأيام الأخيرة، فإن المستوطنين والجنود لا يستطيعون حماية أنفسهم من المقاتلين، إضافة إلى استخدام المقاومين الفلسطينيين لأساليب متنوعة في مواجهة الجنود الإسرائيليين وهذا أدى إلى إحداث توازن رعب عند الجنود من قِبل المقاومين".

واستدرك القول:"بالتأكيد استخدام الطائرات هو عنصر إضافي لقدرات تدميرية وقتالية وقدرات إجرام ضد المدنيين الفلسطيني ولكن أنا بتقديري كما تمكن الفلسطينيين بالسابق من تجاوز القدرات الإسرائيلية واستنباط الوسائل لحماية أنفسهم فهم أيضًا سيستنبطون وسائل لمواجهة هذه الطائرات من أجل تقليل هذه الخسائر".

وأكد أن ذلك "دليل على فشل أمني واستخباري ومعنويات الجنود الإسرائيليين متدنية وهناك قلق حقيقي وخوف من مواجهة المقاوِم الفلسطيني وهذا يسجل للمقاوم الفلسطيني بأن هناك تطور لأدائه وفي قدراته القتالية".

من جانبه، قال الخبير العسكري، اللواء يوسف الشرقاوي "هي ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال الطائرات المسيّرة في الضفة الغربية كما جاء في إعلانه، فهو خلال الانتفاضة الثانية استخدمها في اغتيال القيادي محمود أبو الهنود، وسيتم استخدامها حالياً لمراقبة المقاومين على الأرض، وادعى الاحتلال أن دورها سيكون فقط عند الاعتقال، لكنها من الممكن أن تكون هجومية وتقوم بعمليات اغتيال على غرار ما قامت به في قطاع غزة سابقًا".

وأضاف: "الاحتلال مصمّم على إجراء تصعيد في الضفة، حيث قال أنه ذلك سيتم حتى لو تتطلب ذلك إدخال كافة عناصر الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية".

وتابع: أن "اعتماد إسرائيل على المتواجدين في الأرض أي العملاء شيء أساسي ومهم للاحتلال، وحين يُضاف إليه عنصر التكنولوجيا سيكون هناك تحسين لأداء الطرفين".

وختم حديثه: "الاحتلال يحاول أن يُحكم السيطرة على الضفة الغربية، وأعتقد أن هذه التكنولوجيا لن تُحكم السيطرة على المقاومة في الضفة الغربية". 

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وتوسيع مستوطنة في الخليل

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وتوسيع مستوطنة في الخليل

تونس ضيف شرف.. 350 دار نشر بفعاليات معرض فلسطين الدولي 12 للكتاب

تونس ضيف شرف.. 350 دار نشر بفعاليات معرض فلسطين الدولي 12 للكتاب

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر

بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر

&#34;التعليم العالي&#34; تجتمع باللجنة الوطنية لمشروع المسارع الضوئي الإقليمي

"التعليم العالي" تجتمع باللجنة الوطنية لمشروع المسارع الضوئي الإقليمي

وزير الداخلية يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

وزير الداخلية يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

&#34;التنمية&#34; تطلع فايوت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الشيخة فاطمة

"التنمية" تطلع فايوت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الشيخة فاطمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وتوسيع مستوطنة في الخليل

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وتوسيع مستوطنة في الخليل

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر

بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر

&#34;التعليم العالي&#34; تجتمع باللجنة الوطنية لمشروع المسارع الضوئي الإقليمي

"التعليم العالي" تجتمع باللجنة الوطنية لمشروع المسارع الضوئي الإقليمي

وزير الداخلية يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

وزير الداخلية يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

&#34;التنمية&#34; تطلع فايوت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الشيخة فاطمة

"التنمية" تطلع فايوت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الشيخة فاطمة

مركز فلسطين: الإهمال الطبي سلاح القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: الإهمال الطبي سلاح القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد: هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره السوري

شاهد: هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره السوري

علي ربيع يعلن رسميًا انفصاله عن زوجته الثانية.. هل تعرض للخيانة؟

علي ربيع يعلن رسميًا انفصاله عن زوجته الثانية.. هل تعرض للخيانة؟

يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره بقرار صادم بعد حفل تكريمه

يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره بقرار صادم بعد حفل تكريمه

للمرة الأولى.. عامر زيان يهاجم مايا دياب ويتهمها بقلة الإحترام

للمرة الأولى.. عامر زيان يهاجم مايا دياب ويتهمها بقلة الإحترام

بصوت سميرة سعيد.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة نارية لطليقها حسام حبيب

بصوت سميرة سعيد.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة نارية لطليقها حسام حبيب

شاهد: ندى الكامل تنفجر على متابعيها وتكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: ندى الكامل تنفجر على متابعيها وتكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: سعد لمجرد يعلن عن زواجه من هذه الشخصية

شاهد: سعد لمجرد يعلن عن زواجه من هذه الشخصية

شاهد: تامر حسني يقدم نصيحة مؤثرة لجمهوره أحدثت جدل كبير

شاهد: تامر حسني يقدم نصيحة مؤثرة لجمهوره أحدثت جدل كبير

شاهد: نادين نجيم تكشف جنسية حبيبها الجديد.. وترد على متابعيها بقوة

شاهد: نادين نجيم تكشف جنسية حبيبها الجديد.. وترد على متابعيها بقوة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم بوسي بعد شائعة انفصالها عن زوجها

شاهد: إعلامي شهير يهاجم بوسي بعد شائعة انفصالها عن زوجها

عربي

العراق: مقتل 11 عنصراً من (تنظيم الدولة) في محافظتي الأنبار وديالي

العراق: مقتل 11 عنصراً من (تنظيم الدولة) في محافظتي الأنبار وديالي

ماكرون يؤكد تمسكه بإستقرار جيبوتي

ماكرون يؤكد تمسكه بإستقرار جيبوتي

كتلة برلمانية ليبية تعلن تمسكها بحكومة الدبيبة

كتلة برلمانية ليبية تعلن تمسكها بحكومة الدبيبة

سوريا: تسجيل 15 إصابة بالكوليرا في حلب

سوريا: تسجيل 15 إصابة بالكوليرا في حلب