تونس ضيف شرف.. 350 دار نشر بفعاليات معرض فلسطين الدولي 12 للكتاب

أعلن وزير الثقافة، عاطف أبو سيف، اليوم الأحد، إطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب، والذي سيقام على أرض المكتبة الوطنية في الفترة ما بين 14-24 أيلول الجاري.





وقال أبو سيف خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الثقافة بحضور سفير الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح، إننا نعلن اليوم عن فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب، حيث نتشرف أن تكون تونس والثقافة التونسية ضيف شرف هذه الدورة، التي تأتي بعد غياب أربع سنوات بسبب جائحة كورونا.





وتابع: "واليوم ونحن على بعد خطوتين من افتتاح أكبر حدث ثقافي سيادي في فلسطين المشمول برعاية الرئيس محمود عباس، نطلق ونعلن عن فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب، معرض الكل الفلسطيني. تأتي هذه الدورة ونحن نسعى إلى الحرية والاستقلال وكرامة شعبنا ونيله لحريته واستقلاله وبناء دولته على أرضه والقدس عاصمة أبدية، وعليه؛ المعرض بثيمته الأساسية والدائمة (فلسطين الوطن والقدس العاصمة)".





وأضاف: يضم المعرض أيضا فضاء للأطفال يشمل 56 فعالية سيتم إحياؤها على مدار عشرة أيام، وستستهدف الفئات العمرية (4 سنوات فما فوق).





وأوضح أبو سيف أنه تم تقسم الفعاليات إلى فترتين؛ الأولى صباحية تستهدف طلبة المدارس ورياض الأطفال، والثانية مسائية تستهدف العائلة، ويقدر عدد المشاركين والمشاركات في فعاليات فضاء الطفل حوالي ثلاثين (30) مشاركا ومشاركة من مختلف محافظات الوطن والشتات.





ولفت إلى أن المعرض يحوي 350 دار نشر وتوكيلا ومؤسسات من فلسطين وتونس والأردن ومصر وقطر والمغرب والكويت والشارقة ولبنان والعراق والسعودية وكندا وإيطاليا.





وأضاف: يشارك في هذا المعرض أيضا 150 أديبا وكاتبا عربيا في مجموعة من الندوات الثقافية والفعاليات التابعة لفضاء الأطفال، وهم الفلسطينيون والتونسيون والسوريون والعراقيون والأردنيون والمصريون والأرتيريون.





بدوره، شكر السفير الحبيب بن فرح: رئيس دولة فلسطين، على هذا الاختيار، وقال: "إنه شرف لتونس أن تكون ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب لهذه السنة على أرض دولة فلسطين من خلال جناح هام سيعرض عددا من منشورات وزارة الشؤون الثقافية، وهو تكريم من فلسطين وشعبها، وعنوانا آخر لخصوصية العلاقات الاخوية المتميزة التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين في تونس وفلسطين، ودليل على ما تحظى به تونس ومواقفها الثابتة في دعم فلسطين وقضيتها من مكانة وتقدير لدى قيادة فلسطين وما يعنيه اختيار تونس كضيف شرف هو لفتة سامية من شعب أصيل ووفي يحتفظ لتونس وشعبها بأروع الذكريات.





وبين بن فرح، أن هناك جهودا للمزيد من تأطير التعاون الثقافي مستقبلا عبر تظاهرات مبرمجة ومدعومة من الوزارتين لتطوير الإطار القانوني للتعاون الثقافي بين البلدين، وتعزيز مشاركة الأدباء الفلسطينيين في الفعاليات التي تنظمها تونس، والتعاون مع بيت الرواية التونسي، ومعهد تونس للترجمة، وبيت الشعر التونسي.





وفيما يلي برنامج الفعاليات:





الفعاليات الثقافية لمعرض فلسطين الدولي للكتاب 2022





14-24/9/2022





اليوم الأوَّل الأربعاء 14/9/2022





العلاقات السياسية الفلسطينية التونسية





المشاركون





-عزام الأحمد. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية





-د. عاطف أبو سيف وزير الثقافة





-الحبيب بن فرح سفير الجمهورية التونسية في فلسطين





إدارة ومشاركة الشاعر: عبد السلام العطاري





الساعة: 5:30 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





*أمسية شعرية





المشاركون الشعراء:





-يوسف عبد العزيز (فلسطين-الأردن)





-هناء البواب (الأردن)





-خالد جمعة





-فارس سباعنة





-مروان علي (سوريا)





-مهدي غلاب (تونس)





تقديم ومشاركة: محمد دقة





السَّاعة: 7:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





اليوم الثَّاني الخميس- 15/09/2022





•المكتبة الوطنية ودورها في حفظ حقوق الملكية الفكريّة





•المشاركون:





•عيسى قراقع رئيس المكتبة الوطنية





-رندة كمال





إدارة: فواز سلامة





السَّاعة: 5:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





•الرِّواية العربية في ميزان الجوائز العربية والدولية





•المشاركون:





-أحمد أبو سليم (فلسطين/الأردن)





-مفلح العدوان (الأردن)





-حجي جابر (أريتيريا)





إدارة ومشاركة: عدوان عدوان





السَّاعة: 06:30 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





*أمسية شعرية





المشاركون الشعراء:





-عبد الله صديق (المغرب)





-سميح محسن





-محمد النجار (تونس)





-ماجد أبو غوش





-منعم الفقير (العراق)





-تقديم ومشاركة: حسن قطوسة





السَّاعة: 08:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





اليوم الثَّالث- الجمعة 16/09/2022





إطلاق كتاب استلهام الينبوع في ثلاثة مجلدات لعبد الرحمن بسيسو





تقديم: عبد الرحمن بسيسو





الساعة: 05:00 مساءً





فلسطين في عيون التونسيين وتونس في عيون الفلسطينيين





المشاركون:





-محمد النجار (تونس)





-مهدي غلاب (تونس)





-غسان نمر





إدارة ومشاركة: محمد الأحمد





الساعة: 5:45 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





*تداخل الأجناس الأدبية في الرِّواية العربيّة بين النقد والتجربة





المشاركون:





-هزاع البراري (الأردن)





-لينا حشمة





-عبد الرحمن بسيسو





-صافي صافي





-إدارة ومشاركة: مهند طلال الأخرس (الأردن)





السَّاعة: 7:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





اليوم الرَّابع- السبت 17/09/2022





الثقافة التونسية وأثر روّادها في منهجة الثقافة العربية





المشاركون:





-حافظ المساهلي (تونس (





-بكر أبو بكر





إدارة: كوثر الزّبن





الساعة: 5:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





*أمسية موسيقية فلسطينية تونسية





المشاركون:





-هند الزواري (تونس)





-إياد استيتة





الساعة: 7:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





اليوم الخامس- الأحد- 18/09/2022





*الواقع الثقافي؛ أطفال في المجتمع الفلسطيني





المشاركون:





-صبحي دعاس





-مي البزور





-هيلين محاجنة





إدارة ومشاركة: رناد قبج





السَّاعة: 2:30 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





*واقع المسرح الفلسطيني قبل النَّكبة





المشاركون:





-أحمد أبو سلعوم





-سيد علي (مصر)





-فتحي عبد الرحمن





إدارة ومشاركة: شمس الدين عصيدة





السَّاعة: 5:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





*النقوش والأثريات الكنعانية تأصيلًا للهوية الفلسطينية





المشاركون:





-ضرغام فارس





-جورج حنضل





إدارة ومشاركة: حسام أبو النصر





السَّاعة: 7:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





اليوم السَّادس-الإثنين 19/09/2022





*القدس نص الرواية والتعليم والتهويد اللغوي





المشاركون:





-جميل السلحوت





-ديمة السمَّان





-قمر منى





إدارة ومشاركة: مفيد عرقوب





الساعة: 5:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





*التحدِّيات والمخاطر أمام الصّحفي الفلسطيني





المشاركون:





-سهيل كيوان





-بكر عبد الحق





-ناصر أبو بكر





-إدارة ومشاركة: مصطفى بشارات





السَّاعة: 7:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





اليوم السَّابع- الثلاثاء 20/09/2022





*السجن كتجربة ثقافية واقعية





المشاركون:





-قدري أبو بكر





-خالدة جرار





-حلمي الأعرج





إدارة: تحرير أبو عصبة





السَّاعة: 5:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





*نظرات على واقع الترجمة في المشهد الثقافي





المشاركون:





-وليد السويركي





-غلاء أنس





-سهير فريتخ





إدارة: حسني مليطات





الساعة: 7:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





اليوم الثامن- الأربعاء 21/09/2022





إطلاق كتاب صائب عريقات





" انتصار الحياة لا يعني هزيمة الموت"





المشاركون:





-أحمد الطيبي





-جبريل الرجوب





-عاطف أبو سيف





-ناصر اللحام





إدارة: دلال عريقات





الساعة: 1:00 بعد الظهر المكان: قاعة غسان كنفاني





*الأدب الفلسطيني من وجهة نظر نقدية معاصرة





المشاركون:





- سماح خليفة





- نهى عفونه





- عمر عتيق





إدارة ومشاركة: دعاء زعبي





الساعة: 5:00 المكان: قاعة غسان كنفاني





أمسية شعريَّة





المشاركون الشعراء:





-شذى أبو حنيش





-نفين طنينه





-محمد حجير





-سلطان مي





-إحسان أبو غوش





-محمد دلة





تقديم ومشاركة: ندى أبو شاويش





الساعة: 7:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





اليوم التَّاسع- الخميس 22/09/2022





•المدارس الشعرية وأثرها في الشعر/ تجارب ونماذج





المشاركون:





-سمير كتانة





-شيرين محمد





-مأمون مباركة





إدارة ومشاركة: أحمد عودة





السَّاعة: 5:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





أمسية موسيقية تونسية





المشاركون:





-عبير نصراوي (تونس)





-حلمي المهذبي (تونس)





الساعة: 7:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني





أمسية شعرية





المشاركون الشعراء:





-رولا سرحان





-سامي مهنا





-عبد الناصر صالح





-كوثر الزين





-سائد أبو عبيد





-كامل ياسين





تقديم: محمد علوش





الساعة: 8:00 مساءً المكان قاعة غسان كنفاني





اليوم العاشر- الجمعة 23/09/2022





*أدب المعتقلات بين الواقع والفنتازيا





المشاركون:





-أحمد عزيز





-عصمت منصور





-قدورة فارس





-نادية الخياط





إدارة: وليد الهودلي





الساعة: 5:00 مساء المكان: قاعة غسان كنفاني





*تحدِّيات النّشر والتّوزيع أمام الكاتب والناشر العربي





المشاركون:





-سعد عبد الهادي





-فتحي البس





-ناهد الشوا





-مؤنس حطاب (الأردن)





إدارة ومشاركة: عبد الفتاح دولة





السَّاعة: 7:00 مساءً المكان: قاعة غسان كنفاني

رام الله - دنيا الوطن