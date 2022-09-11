وزير الزراعة يفتتح المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الزراعة رياض عطاري، برفقة نائب رئيس بلدية البيرة روبين الخطيب، ورئيس مجلس النحل د. تحسين عودة، وعدد من موظفي وزارة الزراعة، اليوم الأحد، المهرجان السنوي السادس لمنتجات النحل، تحت شعار (غذاؤك ودواؤك. من عسل بلادك)، والذي يقام في ساحة مركز البيرة الثقافي ويتواصل على مدار ثلاثة أيام.ويشارك في المعرض 21 من العاملين بتربية النحل من مختلف محافظات الضفة الغربية، ويضم كافة أنواع العسل الجبلي، والسهلي، وعسل السدر، والمرار، والاعشاب الطبيعية، التي يتم إنتاجها وفق آلية العسل الفلسطيني المعمول بها في وزارة الزراعة.وأشاد عطاري في كلمته خلال افتتاح المهرجان بالجهود المبذولة لإقامة المعرض مشيرا الى أهمية العسل الفلسطيني وزيادة الإنتاج جنبا إلى جنب مع زيادة الترويج لتغيير ثقافة المستهلك نحو زيادة معدل الاستهلاك الفردي، مؤكدًا أن العسل بجودة عالية، وهو ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلسطيني.كما أكد وزير الزراعة على أهمية فتح آفاق تسويقية جديدة من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي حتى يتم تسويق المنتج الفلسطيني في الأسواق العربية والدولية.