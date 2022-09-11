بلدية غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من شارع الجزائر











رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بأعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع الجزائر في حي تل الهوا غرب المدينة، وذلك ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية وتسهيل حركة مرور الأفراد في الشوارع الحيوية.وبيّنت البلدية أن المشروع ممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بقيمة 496,850 يورو وسيتم إنجازه في مدة أقصاها خمسة أشهر من بدء التنفيذ.وذكرت البلدية أنه تم البدء بأعمال التطوير في شارع الجزائر المجاور لجامعة الأزهر من تقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية شرقاً وحتى شارع القدس غربًا وجزء من شارع الخرطوم –المنطقة الواصلة بين شارع الجزائر شمالًا وشارع دمشق جنوبًا-، وتطوير شارع الأزهر الموازي لشارع الجزائر من الناحية الشمالية والذي يصل منتزه الكتيبة شرقاً وشارع الخرطوم غرباً، والشارع الموازي لشارع الخرطو شرقاً من تقاطعه مع شارع الجزائر جنوباً وشاع الأزهر شمالاً.وأوضحت أن مساحة المنطقة التي سيتم تطويرها ضمن المشروع تقدر بنحو 12,500 متر مربع، حيث ستشمل الأعمال تركيب شبكات صرف صحي جديدة بطول 800 متر وربطها بالواصلات المنزلية، وتركيب خط مياه رئيسي بقطر 4 أنش بطول 1,100 متر، إضافة إلى إنشاء آبار حقن لاستيعاب جزء من مياه الأمطار وحقنها بالخزان الجوفي، لمعالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة في فصل الشتاء.كما يشمل المشروع تعبيد الشارع ببلاط "الإنترلوك" لتسهيل حركة المواطنين والطلبة، وتركيب شبكة إنارة جديدة وإشارات مرورية ودهان أحجار الجبهة والشوارع والمطبات.ويخدم هذا الشارع مجموعة من المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدماتية المختلفة، وتعاني المنطقة من مشكلة الازدحام المروري، وعدم وجود شوارع بديلة لتنقل المركبات في المنطقة.