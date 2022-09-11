شؤون فلسطينية

"التنمية" تطلع فايوت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الشيخة فاطمة

"التنمية" تطلع فايوت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الشيخة فاطمة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية، خالد اطميزي، وفداً رفيع المستوى متمثّلا بمعالي وزير لوكسمبورغ للتعاون التنموي والشؤون الإنسانية ووزير الاقتصاد دوقية لوكسمبورغ السيد فرانز فايوت والوفد المرافق له.

جاء ذلك في مقر مركز الشيخة فاطمة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل.

في بداية الزيارة رحب الوكيل المساعد بالوزير الضيف نقلا له تحيات وزير التنمية الاجتماعية دكتور احمد مجدلاني  مؤكداً على أهمية الزيارة للمركز والذي توليه الوزارة أهميةً خاصة لطبيعة الخدمات التي يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة.

 واستعرض اطميزي دور وزارة التنمية الاجتماعية  في التخفيف من حدة الفقر والبطالة من خلال رؤيتها التنموية التي تهدف الى نقل الأسر من حالة الاعتماد على المساعدات نحو الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الإنتاج ذلك من خلال مشاريع تمكين الاقتصادي. 

وشكر الوكيل المساعد الوزير والشعب في لوكسمبورغ  على الدعم المقدم لشعب الفلسطيني دعياً الى مزيد من التعاون المستقبلي بين وزارة التنمية الاجتماعية ونظيرتها في لوكسمبورغ.

بدوره أطلع مدير المركز نضال اطميزي الوزير والوفد المرافق له  على المشاغل المهنية في المركز مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين في برامج العمل  وتبادل الخبرات خاصة وأن حكومة لوكسمبورغ قد دعمت في وقت سابق اقامة مشروع الخلايا الشمسية للمركز والذي تم تنفيذه من خلال الاغاثة الزراعية الفلسطينية.

من جانبه اشاد الوزير فايوت بمركز الشيخه فاطمة وتجربته والخدمات التي يقدمها  كما أبدى اعجابه     برسالة ورؤية المركز  وخاصة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة مؤكدا على الاستعداد للتعاون المستقبلي وتبادل الخبرات والعمل المشترك.

كان في استقبال الوزير مدير عام التنمية في الخليل بدران بدير ونائبه عرفات العطاونة ورئيس بلدية بيت امر د.نصري اخليل ونائب رئيس البلدية و اعضاء البلدية و المهندسة خلدا ابو عياش و مدير الجمعية الخيرية الاسلامية في بيت اولا شهير السراحين ورافق الوزير مدير عام الاغاثة الزراعية منجد ابو جيش ومدير  الاغاثة الزراعية في الخليل  محمود الحروب ومدير دائرة المشاريع و البرامج عزت زيدان ورهف الرفاعي وفارس نصاصرة وروند الناجي.






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