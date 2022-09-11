مجدلاني ومبعوث سويسري يبحثان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي د. أحمد مجدلاني اليوم الأحد، في مكتبه في رام الله المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، بحضور ومشاركة عضو المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك.وبحث عضو اللجنة التنفيذية مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وضرورة وجود مبادرة دولية لملء الفراغ السياسي الحالي، في ظل تدمير إسرائيل بشكل ممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت.وأطلع د. مجدلاني المبعوث السويسري على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والتداعيات الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في فلسطين.وقال مجدلاني " ان التصعيد الإسرائيلي المتمثل بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والاعتداءات اليومية التي تطال البشر والحجر قد يؤدي إلى تحولات سياسية لا يمكن السيطرة عليها مطالباً بضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي واحترام الاتفاقيات، وإن القانون الدولي يجب ألا يجزأ وأن يكون قابلا للتطبيق في كل مكان وعلى الجميع."بدوره أعرب المبعوث السويسري برولهارت عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي مؤكداً انه يبذل قصارى جهده للوصول الى التهدئة وإعادة تفعيل عملية السلام.