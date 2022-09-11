البكري يستنكر استباحة "الإبراهيمي" من قبل المستوطنين بلباس فاضح

رام الله - دنيا الوطناستنكر الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام واستباحة قطعان من المستوطنين بلباس فاضح الحرم الابراهيمي الشريف لأداء طقوس تلمودية.وأكد البكري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أن الاستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات".وأوضح البكري إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، تحاول من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال.وطالب البكري المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.كما دعا البكري أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.