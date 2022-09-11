شركة الكهرباء تكشف حقيقة الأنباء بشأن فصل التيار عن مرافق بلدية غزة

خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصةأكد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الأحد، أن ما يروّج له من أنباء بأن شركة توزيع الكهرباء قامت بحملة ضد البلدية، "أمر غير دقيق وغير صحيح"، لافتًا إلى أن شركة الكهرباء والبلديات تتكامل أدوارها وتتقاطع في المصلحة العامة.وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "الأمر يأتي في إطار عمل تصويب للوضع الخاص ببعض المرافق والمؤسسات التي لا تستفيد منها شركة الكهرباء عن طريق اشتراكات وعدادات مثل مرفق أو بئر أو أي منشأة سواء تابعة للبلديات أو غير البلديات إذا كانت تتغذّى من التيار الكهربائي دون اشتراك أو دون عداد، نقوم في شركة الكهرباء بتصويب وضعها والطلب بِعمل اشتراك كهرباء".وتابع ثابت: "لم نفصل الكهرباء عن مرافق لبلدية غزة، فشركة الكهرباء والبلدية شركاء، والبلدية هي شريكة برأس مال الشركة يعني أنها عضوًا في شركة الكهرباء".وكان مدير الشركة المسؤولة عن متنزه بلدية غزة، قال في تصريح صحفي، إن "شركة الكهرباء قطعت التيار الكهربائي عن منتزه البلدية دون سابق إنذار بسبب إشكالية مع بلدية غزة".ويُذكر أن بعض وسائل الإعلام قد ذكرت، أمس، بأن شركة توزيع كهرباء غزة قطعت التيار الكهربائي عن مرافق البلدية بما فيها منتزه البلدية دون سابق إنذارلوجود خلافات بين الطرفين.