مواطن يناشد الرئيس بتوفير تحويلة علاجية لطفلته





وأضاف: أنه وبسبب خطأ طبي رقدت طفلته في سرير المستشفى تنتظر أن يتم إخراج تحويلة لها للعلاج داخل مشافي إسرائيل".





وأشار إلى أنه تم التواصل مع جمعية إسرائيلية تتكفل بعلاج منة بشكل كامل إلا أن هيئة الشؤون المدنية رفضت عمل تحويلة بحجة عدم التعامل مع هذه الجمعيات.

للتواصل مع والد الطفلة :عبد الله/0592418514

أو رقم 0595372740























رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن عبد الله حسن حجازي، رئيس دولة فلسطين ،محمود عباس، ودائرة الشؤون المدنية للتدخل الفوري لإنقاظ حياة طفلته منة الله عبد الله حسن حجازي التي تعاني من جلطة بالكبد وتجلطات في الجسم.وقال حجازي إن " ابنتي مريضة وتعاني من جلطة في الكبد و تجلطات في الجسم واصفاً وضعها بالصعب للغاية، مؤكدا على أن الطفلة تذهب لمستشفى الرنتيسي لتلقي العلاج الا ان علاجها غير متوفر هناك".