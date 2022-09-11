شؤون فلسطينية

شاهد بالصور: هندسة المتفجرات تُحيد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال في رفح

شاهد بالصور: هندسة المتفجرات تُحيد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال في رفح
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة، بغزة، من تحييد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال بعد استخراجها من منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسة (UNMAS) الدولية.

وأوضحت في تصريح نشره موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، أن القنبلة من نوع "GBU39" عُثر عليها في منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح، حيث استهدفه الاحتلال خلال العدوان على غزة في شهر آيار/مايو من العام الماضي 2021.

وأهابت شرطة المتفجرات بالمواطنين للتعامل بحذر مع الأماكن التي تعرضت للاستهداف والقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعدم العبث بأيّ من المخلفات؛ لخطرها على حياتهم.

كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أية أجسام من مخلفات الاحتلال، وذلك عبر الاتصال على الرقم "100".




أخبار ذات صلة

مواطن يناشد الرئيس بتوفير تحويلة علاجية لطفلته

مواطن يناشد الرئيس بتوفير تحويلة علاجية لطفلته

&#34;التعليم العالي&#34; تجتمع باللجنة الوطنية لمشروع المسارع الضوئي الإقليمي

"التعليم العالي" تجتمع باللجنة الوطنية لمشروع المسارع الضوئي الإقليمي

انخفاض في بعضها.. &#34;الاقتصاد&#34; بغزة تنشر قائمة استرشادية للسلع والأسعار الغذائية الأساسية

انخفاض في بعضها.. "الاقتصاد" بغزة تنشر قائمة استرشادية للسلع والأسعار الغذائية الأساسية

يائير لبيد: نعمل بحزم من أجل منع تنفيذ عمليات داخل إسرائيل

يائير لبيد: نعمل بحزم من أجل منع تنفيذ عمليات داخل إسرائيل

حرب لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: وفد من وزارة الداخلية يصل القطاع خلال أيام لهذا السبب

حرب لـ "دنيا الوطن": وفد من وزارة الداخلية يصل القطاع خلال أيام لهذا السبب

قيادي بـ (فتح): جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية تنذر بالانفجار الشعبي الشامل

قيادي بـ (فتح): جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية تنذر بالانفجار الشعبي الشامل

بمشروع &#34;نيمبوس&#34;.. (سكاي لاين) تدعو غوغل وأمازون لوقف تعاملها وتعاونها مع الجيش الإسرائيلي

بمشروع "نيمبوس".. (سكاي لاين) تدعو غوغل وأمازون لوقف تعاملها وتعاونها مع الجيش الإسرائيلي

(أونروا): اعتداء الأب على ابنته بالمدرسة &#34;حادثة منفردة لا يجب أن تأخذ أكثر حجمها&#34;

(أونروا): اعتداء الأب على ابنته بالمدرسة "حادثة منفردة لا يجب أن تأخذ أكثر حجمها"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بمشروع &#34;نيمبوس&#34;.. (سكاي لاين) تدعو غوغل وأمازون لوقف تعاملها وتعاونها مع الجيش الإسرائيلي

بمشروع "نيمبوس".. (سكاي لاين) تدعو غوغل وأمازون لوقف تعاملها وتعاونها مع الجيش الإسرائيلي

(أونروا): اعتداء الأب على ابنته بالمدرسة &#34;حادثة منفردة لا يجب أن تأخذ أكثر حجمها&#34;

(أونروا): اعتداء الأب على ابنته بالمدرسة "حادثة منفردة لا يجب أن تأخذ أكثر حجمها"

&#34;الخارجية&#34; تُحذر من مخاطر التصعيد الإسرائيلي وحرف الاهتمامات الدولية عن مركزية القضية الفلسطينية

"الخارجية" تُحذر من مخاطر التصعيد الإسرائيلي وحرف الاهتمامات الدولية عن مركزية القضية الفلسطينية

حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق في قطاع غزة

حركة مرورية نشطة.. طالع حالة الطرق في قطاع غزة

قطاع غزة: خمس إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

الطقس: أجواء حارة نسبيا والحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

الطقس: أجواء حارة نسبيا والحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام في مخيم جنين

شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام في مخيم جنين

منوعات

شاهد: هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره السوري

شاهد: هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره السوري

علي ربيع يعلن رسميًا انفصاله عن زوجته الثانية.. هل تعرض للخيانة؟

علي ربيع يعلن رسميًا انفصاله عن زوجته الثانية.. هل تعرض للخيانة؟

يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره بقرار صادم بعد حفل تكريمه

يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره بقرار صادم بعد حفل تكريمه

للمرة الأولى.. عامر زيان يهاجم مايا دياب ويتهمها بقلة الإحترام

للمرة الأولى.. عامر زيان يهاجم مايا دياب ويتهمها بقلة الإحترام

بصوت سميرة سعيد.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة نارية لطليقها حسام حبيب

بصوت سميرة سعيد.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة نارية لطليقها حسام حبيب

شاهد: ندى الكامل تنفجر على متابعيها وتكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: ندى الكامل تنفجر على متابعيها وتكشف حقيقة ارتباطها من جديد

شاهد: سعد لمجرد يعلن عن زواجه من هذه الشخصية

شاهد: سعد لمجرد يعلن عن زواجه من هذه الشخصية

شاهد: تامر حسني يقدم نصيحة مؤثرة لجمهوره أحدثت جدل كبير

شاهد: تامر حسني يقدم نصيحة مؤثرة لجمهوره أحدثت جدل كبير

شاهد: نادين نجيم تكشف جنسية حبيبها الجديد.. وترد على متابعيها بقوة

شاهد: نادين نجيم تكشف جنسية حبيبها الجديد.. وترد على متابعيها بقوة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم بوسي بعد شائعة انفصالها عن زوجها

شاهد: إعلامي شهير يهاجم بوسي بعد شائعة انفصالها عن زوجها

عربي

العراق: مقتل 11 عنصراً من (تنظيم الدولة) في محافظتي الأنبار وديالي

العراق: مقتل 11 عنصراً من (تنظيم الدولة) في محافظتي الأنبار وديالي

ماكرون يؤكد تمسكه بإستقرار جيبوتي

ماكرون يؤكد تمسكه بإستقرار جيبوتي

كتلة برلمانية ليبية تعلن تمسكها بحكومة الدبيبة

كتلة برلمانية ليبية تعلن تمسكها بحكومة الدبيبة

سوريا: تسجيل 15 إصابة بالكوليرا في حلب

سوريا: تسجيل 15 إصابة بالكوليرا في حلب