شاهد بالصور: هندسة المتفجرات تُحيد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال في رفح









رام الله - دنيا الوطنتمكنت إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة، بغزة، من تحييد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال بعد استخراجها من منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسة (UNMAS) الدولية.وأوضحت في تصريح نشره موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، أن القنبلة من نوع "GBU39" عُثر عليها في منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح، حيث استهدفه الاحتلال خلال العدوان على غزة في شهر آيار/مايو من العام الماضي 2021.وأهابت شرطة المتفجرات بالمواطنين للتعامل بحذر مع الأماكن التي تعرضت للاستهداف والقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعدم العبث بأيّ من المخلفات؛ لخطرها على حياتهم.كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أية أجسام من مخلفات الاحتلال، وذلك عبر الاتصال على الرقم "100".