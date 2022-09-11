انخفاض في بعضها.. "الاقتصاد" بغزة تنشر قائمة استرشادية للسلع والأسعار الغذائية الأساسية









رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الأحد، قائمة استرشادية للسلع والأسعار الغذائية الأساسية.وقالت الوزارة، في تصريح نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، إن هناك انخفاضاً في أسعار بعض السلع والمواد التموينية بنسبة تصل من 10-14 %.وطالبت الوزارة التجار وأصحاب المحلات التجارية بالالتزام بالأسعار، داعيةً المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة الاسترشادية من خلال مكاتبها الفرعية في كافة المحافظات أو الرقم المجاني أو من خلال تطبيق بلاغ اقتصادي.وأشارت إلى أن كل من يخالف أسعار القائمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحة أن القائمة سيعمل بها حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022.وأكدت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك تراقب الأسواق عن كثب في جميع محافظات قطاع غزة ولن تسمح بالمطلق التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.