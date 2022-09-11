شؤون فلسطينية

حرب لـ "دنيا الوطن": وفد من وزارة الداخلية يصل القطاع خلال أيام لهذا السبب

حرب لـ "دنيا الوطن": وفد من وزارة الداخلية يصل القطاع خلال أيام لهذا السبب
وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أكد وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، يوسف حرب، أن وفداً من الوزارة برئاسته ويضم مدير عام دائرة الجوازات والجنسية، محمود قنداح، سيصل القطاع خلال أيام، عبر معبر بيت حانون/إيرز، لبحث موضوع "جواز السفر البيومتري".

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الزيارة قد تكون هذا الأسبوع، مضيفاً: "لدينا الآن جواز سفر بيومتري ويجب أن يكون لدى جميع الشعب الفلسطيني، وسيتم مناقشة هذا الموضوع فقط".

وفيما يتعلق بإمكانية التواصل مع وزارة الداخلية بغزة، بشأن هذا الموضوع، قال حرب: "سنتواصل مع كل الجهات المعنية من أجل الوصول لخدمة أبناء شعبنا بشأن الجواز البيومتري".

وتسلّم الرئيس محمود عباس، في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني "البيومتري".

وقال الرئيس: هذه بشرى سارة للمواطن الفلسطيني، ومفخرة لنا جميعا بأن يكون جواز السفر الفلسطيني الجديد يعمل وفق اعلى المواصفات الدولية المعتمدة من أرقى دول العالم.

في السياق، قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، إنه سيتم استبدال الجوازات بشكل تدريجي، تبدأ بالمنتهية صلاحيتها زمانياً، ويتم تقديم الطلبات في المحافظات، ويصدر الجواز بشكل مركزي من وزارة الداخلية.

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