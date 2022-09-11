قيادي بـ (فتح): جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية تنذر بالانفجار الشعبي الشامل





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الصمت العربي الرسمي المريب والمعيب والانحياز الواضح والصريح للمجتمع الدولي لصالح هذه الحكومة المجرمة بحق أسرانا وبخاصة المرضى منهم يشجع جنود الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل وأسرانا البواسل الذين يقبعون في سجونها منذ أكثر من أربعين عاما عاما.





وأعرب زكي أن إسرائيل وحكامها فقدوا الحد الأدنى من الإنسانية أمام المناضل الأسير ناصر أبو حميد المريض بالسرطان والذي وصل إلى أقصى درجات الخطر على حياته.





وتساءل زكي عن دور أصدقاء إسرائيل من العرب وخاصة الدول التي بررت تطبيعها مع إسرائيل عاجزة عن إنقاذ حياة مناضل من أجل الحرية!! أم تخلت عن كرامتها وإنسانيتها وهي الآن في موقف المتفرج؟.





وأضاف: أين دور المنظمات والجمعيات الحقوقية في العالمين العربي والدولي، ودور منظمة الصحة العالمية ولجنة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولي التي تهرع للتدخل في أي جريمة تقع في العالم؟ فمن غير المعقول أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي باستباحة الدم الفلسطيني أمام مرأى العالم كله دون أن نسمع أي كلمة تعبر عن الضمير الإنساني في العالم.





وأكد زكي أن المناضلة أم ناصر المكلومة أم لشهيد ولخمسة أسرى حكم عليهم بالمؤبدات وقد تم تدمير منزلها خمس مرات، باتت وحيدة، فهي تعيش حالة من القلق الشديد على حياة أبنها نتيجة سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، فقد أودى الإهمال الطبي إلى استشهاد حوالي 73 أسيرا منذ عام 1967، بالإضافة إلى وجود أكثر من 120 أسيرا في سجون الاحتلال يعانون من أمراض تهدد حياتهم في أي لحظة دون مساءلة أو محاسبة دولية لما جرى ويجري في السجون الإسرائيلية.





وختم زكي تصريحه معربا أن مجمل الجرائم المتعددة التي تركبها سلطات الاحتلال ومستوطنيها ضد شعبنا وأسرانا والمسجد الأقصى المبارك تنذر بإشعال المنطقة بمزيد من العنف ما لم يتدخل المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية لوضع حد لاستباحة الدم الفلسطيني واستمرار جرائم سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والعربية، محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة لما سيحدث في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنقال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم يومية بحق أسرانا البواسل وشعبنا الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وصل إلى حد الانفجار الشعبي الشامل.