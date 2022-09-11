(أونروا): اعتداء الأب على ابنته بالمدرسة "حادثة منفردة لا يجب أن تأخذ أكثر حجمها"

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فريد أبو عاذرة، أن "حادثة اعتداء أب على ابنته بإحدى مدارس الوكالة غريبة ومنفردة، ولا يجب أن نعطيها إكثر من حجمها، مشيراً إلى أن عائلة الطفلة تعاملت بكل مسؤولية مع الحدث ورفضت ما حصل" .وبين أبو عاذرة في تصريح إذاعي، أن "دائرة الإغاثة في الوكالة تتابع الحادثة والأمر تحت المتابعة الحديثة لدائرة الحماية والصحة النفسية".وأوضح أن الطفلة عادت للبيت بعد مكوثها ليومين في المشفى، أملاً عودتها قريباً لمقاعد الدراسة وتعويضها عما فات.وشدد على أن عملية التعليم هي عملية تشاركية بين برنامج التربية والتعليم والهيئات التدريسية وأولياء الأمور، مؤكداً على اعتزازهم بدعم أولياء الأمور للمعلمين ومُديرون المدارس.