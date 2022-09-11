العراق: مقتل 11 عنصراً من (تنظيم الدولة) في محافظتي الأنبار وديالي





وأضافت: تابعت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وكراً مهماً للتنظيم في منطقة الجلايات ضمن قاطع عمليات الأنبار، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بالمعلومات الكاملة عن هذا الوكر".



وتابع البيان: أن "قيادة العمليات المشتركة بعد تلقيها المعلومات خططت وأشرفت على تنفيذ ضربات جوية على الوكرين بواسطة طائرات القوة الجوية، رافقتها عمليات إنزال جوي"



وقال مسؤول في خلية الإعلام الأمني: "كان مجموع القتلى من (تنظيم الدولة) هذا اليوم 11 بينهم قياديان وكذلك أحد المسؤولين عن قتل أحد ضباط وزارة الداخلية".



ولا يزال تنظيم "الدولة" ينشط في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى، في وقت تكافح الحكومة الاتحادية لاحتواء هجمات مسلحي (التنظيم) من خلال شن عمليات أمنية وعسكرية شمالي وغربي وشرقي البلاد.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت خلية الاعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، مقتل 11شخص من (تنظيم الدولة) في محافظتي الأنبار وديالي.وبحسب وكالة الأنباء العراقية(واع)، فقد قالت خلية الإعلام الأمني: إن "الاستمرار في تقاطع المعلومات ورصد تحركات قيادات وعناصر التنظيم يجري وفق خطة محكمة".