دولي

قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. إنهيار شراكة سياسية بين شاكيد وهانديل

قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. إنهيار شراكة سياسية بين شاكيد وهانديل
شاكيد وهانديل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هانديل مساء السبت أنه ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد أعلنا عن حل الشراكة بينهما قبل أربعة أيام فقط من إغلاق القوائم. 

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلية، أنه على العكس فإن شاكيد هي التي أبلغته بانتهاء الشراكة بينهما في الانتخابات الـ25  لـ(لكنيست).

وكانت شاكيد وهاندل أعلنا قبل شهر تقريبا عن قرار شراكة بينهما تحت مظلة حزب "روح صهيونية" للمشاركة في الانتخابات المقبلة معاً. 

وقال هاندل وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "قرار تفكيك حزب "روح صهيونية يأتي لوجود فجوة كبيرة لا يمكن ردمها، مضيفا: "إذا كنا مستعدين لتشكيل حكومة واحدة من 61 مقعدا لمعسكر نتنياهو، فلن تكون هناك حكومة وحدة، وفي نظري ستكون حكومة ضيقة من نتنياهو وبن غفير ومعسكر الوسط و اليسار المشترك وهذه كارثة". 

وأضاف: "أتمنى لأيليت كل التوفيق في كل ما تفعله، وما زلت أقود الروح الصهيونية إلى الانتخابات". 

وأوضحت مصادر أن قرار حل الشراكة جاء بعد خلافات في الرأي بين الاثنين حول التوحيد مع البيت اليهودي، والمواقف من القائمة وإضافة شخصيات جديدة، وكذلك عدم إرضاء الجميع. 

وأشارت المصادر إلى أن القرار يأتي أيضا في ظل استطلاعات الرأي التي رجحت أن الحزب لن يتجاوز نسبة الحجب. وتعتزم شاكيد وهاندل الاستمرار في الترشح للانتخابات المقبلة في حزبين مختلفين، وبحسب بيئتهما المحيطة، لا يعتزمان التقاعد.

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