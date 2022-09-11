شؤون فلسطينية

قطاع غزة: خمس إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، ثمانية حوادث سير، وفق ما أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة.

وأوضحت "المرور" بأن الحوادث الثمانية أسفرت عن خمس إصابات، منها ثلاث إصابات بجروح متوسطة، وإصابتين بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ ست مركبات ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

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