دولي

سويسرا تستعد لـ"مشروع القرن" قرب حدود ألمانيا

سويسرا تستعد لـ"مشروع القرن" قرب حدود ألمانيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صرحت السلطات السويسرية، السبت، أنها اختارت موقعا في شمال البلاد، غير بعيد من حدود ألمانيا، لإقامة مستودع تخزين جيولوجي عميق للنفايات المشعة.

وبعد نحو 50 عاما من البحث عن الطريقة الأمثل لتخزين نفاياتها المشعة، تستعد سويسرا لمشروع القرن القائم على دفن الوقود النووي الذي تم استهلاكه في الصلصال في عمق الأرض.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد ذكرت المنظمة الموكلة مهمة التعامل مع نفايات البلاد المشعة السبت أنها قررت أن منطقة نوردليش ليغرن هي الأفضل من بين 3 مواقع كانت تفكر فيها لإنشاء موقع التخزين تحت الأرض.

وقال ناطق باسم التعاونية الوطنية لتصريف النفايات المشعة اخترنا نوردليش ليغرن كالموقع الأكثر أمانا لإقامة مستودع تخزين جيولوجي عميق.

وأضاف أظهرت تحقيقات واسعة أن نوردليش ليغرن هو الموقع الأنسب ويضم مخازن السلامة الأكبر.

وذكرت وكالة كيستون-ايه تي إس الإخبارية السويسرية أن الشركة أبلغت سكان المنطقة بالأمر مباشرة ويتوقع أن ترفع مقترحها إلى الحكومة السويسرية الاثنين.

ولا يتوقع أن تعلن الحكومة السويسرية قرارها النهائي قبل عام 2029، لكن يستبعد أن يكون قرارها هو النهائي، إذ لا بد من أن تطرح المسألة في استفتاء بناء على نظام سويسرا القائم على الديمقراطية المباشرة.

وتضخ محطات الطاقة النووية السويسرية النفايات النووية منذ أكثر من نصف قرن.

لكن بعد حادثة محطة فوكوشيما اليابانية النووية عام 2011، قررت سويسرا التخلي تدريجيا عن الطاقة النووية، وبإمكان مفاعلاتها أن تستمر طالما أنها آمنة.

وحاليا، يتم تخزين النفايات في مستودع وسيط في فوغنلينغن على بعد حوالى 15 كلم من حدود ألمانيا، وتأمل سويسرا من خلال المنشأة الجديدة بالانضمام إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تستعين بمواقع التخزين الجيولوجي العميقة.

وحتى الآن، وحدها فنلندا شيّدت موقعا من الغرانيت بينما أعطت السويد الضوء الأخضر في يناير لبناء موقع خاص بها لدفن الوقود النووي المستهلك في الغرانيت أيضا.

وتخطط فرنسا بدورها لتخزين نفاياتها المشعة في الصلصال تحت الأرض.

وفي سويسرا سيتعيّن دفن ما يقرب من 83 ألف متر مكعب من النفايات المشعة، بعضها عالي النشاط.

أخبار ذات صلة

غادي آيزنكوت يصدر موقفه النهائي بشأن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

غادي آيزنكوت يصدر موقفه النهائي بشأن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق بابوا-غينيا الجديدة

زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق بابوا-غينيا الجديدة

حزبا التجمع والجبهة يخوضان انتخابات (كنيست) في تحالف ثنائي

حزبا التجمع والجبهة يخوضان انتخابات (كنيست) في تحالف ثنائي

إيران تحتجز سفينة أجنبية وطاقمها في مياه الخليج

إيران تحتجز سفينة أجنبية وطاقمها في مياه الخليج

نواب بالكونغرس يطالبون بايدن بمنع دخول رئيسي لأمريكا

نواب بالكونغرس يطالبون بايدن بمنع دخول رئيسي لأمريكا

ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ ألمانيا.. هذا مصدرها

ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ ألمانيا.. هذا مصدرها

تنصيب تشارلز الثالث ملكًا رسميًا للمملكة المتحدة

تنصيب تشارلز الثالث ملكًا رسميًا للمملكة المتحدة

زيلينسكي: استعدنا 30 بلدة من القوات الروسية في خاركيف

زيلينسكي: استعدنا 30 بلدة من القوات الروسية في خاركيف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات خلال اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة

إصابات خلال اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة

موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة عن فلسطين

موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة عن فلسطين

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتزايد الجرائم في المجتمع العربي

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتزايد الجرائم في المجتمع العربي

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي لإدارة المحميات الطبيعية في الأردن

وفد فلسطيني يشارك في فعاليات المنتدى الإقليمي لإدارة المحميات الطبيعية في الأردن

الرئيس عباس يهنئ الملك تشارلز عقب توليه عرش المملكة المتحدة

الرئيس عباس يهنئ الملك تشارلز عقب توليه عرش المملكة المتحدة

صالح ناصر يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

صالح ناصر يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز حدود شمال غزة

الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز حدود شمال غزة

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله

منوعات

شاهد: نادين نجيم تكشف جنسية حبيبها الجديد.. وترد على متابعيها بقوة

شاهد: نادين نجيم تكشف جنسية حبيبها الجديد.. وترد على متابعيها بقوة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم بوسي بعد شائعة انفصالها عن زوجها

شاهد: إعلامي شهير يهاجم بوسي بعد شائعة انفصالها عن زوجها

شاهد: بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها.. بوسي تنفي خبر طلاقها

شاهد: بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها.. بوسي تنفي خبر طلاقها

صور: بأجواء مميزة للغاية يحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده

صور: بأجواء مميزة للغاية يحتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صور زفاف شقيقتها.. وهذا ما قالته

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صور زفاف شقيقتها.. وهذا ما قالته

خلاف وتراشق بين الفنان عامر زيدان ومايا دياب.. ما السبب؟

خلاف وتراشق بين الفنان عامر زيدان ومايا دياب.. ما السبب؟

مطربة تؤجل إطلاق أغنية لها حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

مطربة تؤجل إطلاق أغنية لها حدادًا على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

شاهد: حالة من الفوضى أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

شاهد: حالة من الفوضى أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

فيديو: عمرو دياب يحيى حفل مباراة (كأس سوبر لوسيل)

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة عن علاقتها بعمرو دياب وتروي تفاصيل رحلتها مع التمثيل

عربي

كتلة برلمانية ليبية تعلن تمسكها بحكومة الدبيبة

كتلة برلمانية ليبية تعلن تمسكها بحكومة الدبيبة

سوريا: تسجيل 15 إصابة بالكوليرا في حلب

سوريا: تسجيل 15 إصابة بالكوليرا في حلب

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان

&#34;الكوليرا&#34; يتفشى في سوريا ويسجل وفيات وإصابات

"الكوليرا" يتفشى في سوريا ويسجل وفيات وإصابات