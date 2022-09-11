غادي آيزنكوت يصدر موقفه النهائي بشأن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة





وشدد على أهمية مواصلة العمل على إبقاء كلا العنصرين وبالتالي منع حصول أي مواجهة أميركية إسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي آيزنكوت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد عرض عليه اقتراحًا سخيًا جدًا في محاولة لإقناعه بأن ينضم إلى حزب (يش عاتيد) برئاسته.وأضاف آيزنكوت وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه رغم هذا الاقتراح إلا أنه قرر الانضمام إلى حزب المعسكر الرسمي (هامحانيه هامملختي) برئاسة وزير الجيش، بيني غانتس لأنه يعتقد بأن هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من الوضع السياسي الناشئ.في السياق، أكد آيزنكوت أنه على مر السنين شاهد البرنامج النووي الإيراني تأخيرات فيما أرادت إيران أن يتقدم، وذلك بفضل عنصرين أساسيين هما "النشاط الإسرائيلي والتعاون العميق الأميركي الإسرائيلي"، وفق تعبيره.